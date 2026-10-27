Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Bakü Büyükelçisinin çağrılmadığını söyledi - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Bakü Büyükelçisinin çağrılmadığını söyledi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Bakü Büyükelçisinin çağrılmadığını söyledi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Bakü Büyükelçisinin Azerbaycan Dışişleri'ne çağrılmadığını bildirdi. 31 kişilik istenmeyen kişi listesinde yer alan DEM Partili Gergerlioğlu, durumu büyük talihsizlik olarak niteledi.

Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerindeki son gelişmeler gündeme geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi'nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmadığını bildirdi. Azerbaycan'ın ilan ettiği persona non-grata (istenmeyen kişi) listesinde bulunan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Oktay Saral görevden alındı ancak o bir idari tasarruftur. Fakat ben bu ülkenin atanmışı değilim, seçilmişiyim" dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Dışişleri Komisyonu'ndaki Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında Azerbaycan'da okullarda başörtü yasağına ilişkin Türkiye'de yapılan yorumlar ve ardından yaşanan gelişmeleri gündeme getirdiler. Milletvekilleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü'ye sorular yöneltti. Öztunç'un bu süreçte Bakanlığın ne yönde çalışmaları olduğu ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp çağrılmadığı soruları üzerine Gümrükçü, "Hayır, Bakü Büyükelçimizin hiçbir şekilde son günlerde Dışişleri Bakanlığı'na bu neviden bir çağrılması söz konusu değildir. Tabiatıyla kendisinin Bakü'deki Büyükelçimiz olarak bütün ilgili Azeri makamlarıyla günlük çalışmaları, yoğun iş birliği devam etti" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakın zamanda Bakü'ye bir ziyarette bulunduğunu anımsatan Gümrükçü, Fidan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştüğünü ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini söyledi. Gümrükçü, "Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Aliyev'le bir telefon görüşmesi yapmıştır. Onun dışında biraz önce dediğim gibi Büyükelçimize yönelik bu konuda en ufak bir girişim söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK"

Azerbaycan'ın ilan ettiği ve ülkeye girişi yasaklanan 31 kişilik persona non-grata listesinde yer aldığını söyleyen DEM Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Başörtüsü yasağı ile ilgili ifade özgürlüğü sınırları içinde yaptığımız eleştirilerden sonra Aliyev yönetimi benim Azerbaycan'a girişim konusunda bir yasaklama getirdi. Ancak bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın hiçbir açıklaması yok. Bunu büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Ben bu Meclis'in bir milletvekiliyim, 86 milyonun anayasal olarak temsilcisiyim. Halkın oylarıyla seçildim ve böylesine saygısız bir tavırla karşı karşıyayım. Sadece ben değil, Sayın Fatih Erbakan vekilimiz ve birçok Türk vatandaşı da böyle bir saygısızlıkla karşı karşıya. Ancak ne TBMM Başkanlığı'nın herhangi bir açıklaması var ne de Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bir şeyler demeniz gerekiyor. Evet, Oktay Saral görevden alındı ancak o bir idari tasarruftur. Fakat ben bu ülkenin atanmışı değilim, seçilmişiyim."

"KAMUOYU ÖNÜNEDE TARTIŞMADAN BUNLARI GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Gümrükçü kendi görev alanının uluslararası güvenlik olduğunu belirterek, "İfade ettiğiniz husus dahil son dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında kamuoyunda gündeme gelen bütün konuları Azerbaycan makamlarıyla görüşüyoruz. Çok özel bir ilişkimiz var Azerbaycan'la ve bazı hususları kilit düzeyde de görüşebilme imkanına sahibiz. Bu çerçevede de bir aile, hani 'Tek millet, iki devlet' kavramı ortaya atıldı biliyorsunuz. Bu çerçevede kamuoyu önünde tartışmadan, bazı hususları ikili düzeyde ilgili makamlar arasında tartışmanın da öncelikli olarak daha doğru bir yöntem olacağı düşüncesiyle bunları görüşmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da, "Bu hafta da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi münasebetiyle hem ikili hem çoklu birçok görüşme olacak. Ümit ediyoruz ki bu böyle olacaktır. Her türlü farklılıklara rağmen yine tek bir aile görüntüsü verilecektir. Farklılıklar olabilir ama o farklılıkları sağlıklı bir şekilde tartışarak yine ortak bir noktaya gelebilme olayı kıymetli. Aile değerlerini sarsmadan ve ilişkileri ilerletecek boyutta gitmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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