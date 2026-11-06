ER-VAK Başkanı Erdal Güzel’den Azerbaycan’a Mürsel Bakü paşa önerisi - Son Dakika
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ER-VAK Başkanı Erdal Güzel’den Azerbaycan’a Mürsel Bakü paşa önerisi

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ER-VAK Başkanı Erdal Güzel’den Azerbaycan’a Mürsel Bakü paşa önerisi
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Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, 1918 yılında Bakü’nün kurtuluşunda önemli rol oynayan Erzurumlu komutan Mürsel Bakü Paşa’nın adının Azerbaycan’da bir caddeye, meydana veya parka verilmesini önerdi.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, 1918 yılında Bakü'nün kurtuluşunda önemli rol oynayan Erzurumlu komutan Mürsel Bakü Paşa'nın adının Azerbaycan'da bir caddeye, meydana veya parka verilmesini önerdi.

Tarihin, milletlerin ortak hafızasını oluşturan en önemli değerlerden biri olduğunu belirten ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının yalnızca bugünün siyasi ve ekonomik ilişkileriyle değil, ortak tarihi mücadelelerle de şekillendiğini ifade etti.

1918 yılında Kafkas İslam Ordusu bünyesinde görev yapan 5. Kafkas Tümeni Komutanı Mürsel Bakü Paşa'nın, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik kuvvetlerinin kontrolünden kurtarılmasında önemli görev üstlendiğini hatırlatan Güzel, 15 Eylül 1918'de gerçekleşen Bakü'nün kurtuluşunun Türk-Azerbaycan kardeşliğinin tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Erzurum doğumlu olan Mürsel Bakü Paşa'nın askeri başarılarının ve Azerbaycan tarihindeki yerinin yeterince bilinmediğine dikkat çeken Erdal Güzel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik, etle tırnak misali birbirinden ayrılmaz iki milletin ortak kaderinin ürünüdür. Bu kardeşliğin temelinde tarihi fedakarlıklar, ortak mücadeleler ve unutulmaması gereken kahramanlıklar vardır. 1918 yılında Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Mürsel Bakü Paşa, bu ortak tarihin önemli şahsiyetlerinden biridir. Erzurum'da dünyaya gelen bir komutanın, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol üstlenmesi biz Erzurumlular için de ayrı bir anlam taşımaktadır. Bugün Bakü'de ve Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerinde tarihi şahsiyetlerin isimleri yaşatılırken, Bakü'nün kurtuluşunda emeği bulunan Mürsel Bakü Paşa'nın adının da bir caddeye, meydana veya parka verilmesinin anlamlı olacağını düşünüyoruz.

Bu önerimiz, yalnızca Erzurumlu bir komutanın hatırasını yaşatmaya yönelik değildir. Aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşliğin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bir vefa çağrısıdır."

Güzel'den Azerbaycan makamlarına çağrı

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, önerisinin Azerbaycan'daki ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilmesini arzu ettiklerini belirterek, Mürsel Bakü Paşa'nın adının Bakü'de yaşatılmasının iki kardeş ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara katkı sağlayacağını ifade etti. Güzel, "Bu vesile ile Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Erdal GüzelAzerbaycanErzurumYerelBaküSon Dakika

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