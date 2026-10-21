Yasak listesine alınan Fatih Erbakan, Aliyev\'den Azerbaycan\'daki başörtüsü yasağının kaldırılmasını istedi

Yasak listesine alınan Fatih Erbakan, Aliyev'den Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının kaldırılmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın 'istenmeyen kişi' ilan ettiği 31 Türk vatandaşından biri olan Fatih Erbakan, karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Azerbaycan'daki öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kalkmasının kendileri için yeterli olduğunu belirterek Herzog'un Bakü'de ağırlanmasına da değindi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenerek, "Öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur" dedi.
31 TÜRK VATANDAŞINA GİRİŞ YASAĞI
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın, kendisinin de arasında bulunduğu 31 Türk vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeye girişlerini yasaklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erbakan, şunları kaydetti:
"Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan'da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur.
HERZOG GÖNDERMESİ
Siyonist katil Herzog'u Bakü'de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter. Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey'den, Resulzade'den, Tagiyev'den öğrendik. Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki; Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın iki devlet, tek millet. Yaşasın dilde, fikirde, iş'te birlik."
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