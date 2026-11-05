Meryem Uzerli'yi görmek için birbirlerini ezdiler!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen film galası, Meryem Uzerli'ye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle izdihama sahne oldu. Ünlü oyuncuyu görebilmek için bir araya gelen yüzlerce hayranın birbirini ezdiği anlarda güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol etmekte güçlük çekti.
“İmroz'da Bahar” filminin Azerbaycan'daki galasına katılan Meryem Uzerli, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncuyu yakından görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranları birbirlerini ezercesine öne doğru ilerlerken, yaşanan izdiham nedeniyle güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.
HAYRANLARI BİRBİRLERİNİ EZERCESİNE YARIŞTI
Bakü'de düzenlenen galaya kırmızı elbisesiyle katılan Meryem Uzerli, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Oyuncuya ulaşmak isteyen hayranları arasında itiş kakış yaşandı. Kalabalık, Uzerli ile fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezercesine öne doğru ilerlemeye çalıştı.
KORUMALAR ZOR ANLAR YAŞADI
Yoğun ilginin izdihama dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri harekete geçti. Uzerli'nin çevresinde güvenlik koridoru oluşturmaya çalışan görevliler, kalabalığı kontrol altına almakta güçlük çekti. Galada yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı.
O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Uzerli'nin sosyal medya hesabından da paylaştığı gala görüntüleri dikkat çekti. Hayranlarının oyuncuya ulaşabilmek için birbirleriyle yarıştığı anlar, etkinliğin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.
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