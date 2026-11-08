Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü ülke genelinde etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü ülke genelinde etkinliklerle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin 6. yıl dönümünü 8 Kasım Zafer Günü olarak ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutluyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hankendi'deki Zafer Anıtı'na çelenk sunarken Bakü'de askeri bando gösterileri ve konserler düzenlendi.

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 6. yıl dönümü dolayısıyla 8 Kasım Zafer Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri işgalden kurtarmasının yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi şehrindeki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk sundu. Bakü'deki Zafer Anıtı da devlet erkanınca ziyaret edildi.

Eğitim kurumlarında özel dersler, konferanslar ve sergiler gerçekleştirilirken başkent Bakü'de ve bazı illerde askeri bando gösterileri ve konser programları düzenlendi.

"Vatan Muharebesi Kahramanı" Behbudov savaş günlerini anlattı

"Vatan Muharebesi Kahramanı" ünvanlı Üsteğmen Cavid Behbudov, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde AA muhabirine savaş sırasında yaşadıklarını anlattı.

Savaşın ilk günlerinden itibaren farklı cephelerde görev aldığını belirten Behbudov, Murovdağ'da başlayan görevlerinin Fuzuli, Cebrayıl ve Şuşa yönündeki operasyonlarla devam ettiğini söyledi.

Ermenistan'ın provokasyonlarının ardından Başkomutan İlham Aliyev'in emriyle karşı taarruza başladıklarını anlatan Behbudov, ilk görevlerinin Murovdağ'da düşmanın ön hattındaki savunma kademesini ele geçirmek olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 30 yıldır tahkim edilen savunma hatlarının aşılmasının kolay olmadığına dikkati çeken Behbudov, özel birliklerin uzun yıllar boyunca bu tür operasyonlara hazırlandığını, aldıkları eğitim ve katıldıkları tatbikatların kendilerine önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

Fuzuli ve Cebrayıl yönündeki operasyonların ardından Şuşa'ya doğru ilerlediklerini anlatan Behbudov, bu süreçte işgal altındaki köylerin yanı sıra stratejik yükseklikleri ve önemli noktaları da kontrol altına aldıklarını vurguladı.

Şuşa çevresindeki çatışmalarda ağır yaralandı

Şuşa çevresinde, Kırmızı Pazar kasabası yakınlarında düşman topçusunun ateşi sonucu ağır yaralandığını belirten Behbudov, sağ bacağının diz altından ampute edildiğini söyledi.

Savaşta yaralanan askerlerin yeniden cepheye dönmek için gösterdiği çabayı unutamadığını dile getiren Behbudov, şunları kaydetti:

"Askerler, yaralanmalarına rağmen kendi kendilerine ilk müdahaleyi yapıyor, bazıları ise çatışma alanından çıkarılmak istemiyordu. 'Yaram o kadar ağır değil savaşmaya devam edebilirim.' diyorlardı. Yaralandıkları için cepheden ayrılmayı ve diğer arkadaşlarına yardım edememeyi adeta bir utanç olarak görüyorlardı."

Öncelikli amaçlarının 30 yıldır işgal altında bulunan toprakları kurtarmak olduğunu vurgulayan Behbudov, bu hedefi gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

"Bütün silah arkadaşlarım kahramandır"

Görevleri kapsamında ağırlıklı olarak düşman hatlarının gerisinde keşif faaliyetleri yürüttüğünü belirten Behbudov, bunun özel birliklerin üstlendiği en zor görevlerden biri olduğuna işaret etti.

Savaşta gösterdiği başarı dolayısıyla "Vatan Muharebesi Kahramanı" ünvanına layık görüldüğünü anlatan Behbudov, "Bütün silah arkadaşlarım kahramandır ancak Başkomutan tarafından savaşta gösterdiğim başarı ve farklılığım nedeniyle bu ünvana layık görüldüm. Bu ünvanı taşımak ne kadar zorsa bir o kadar da onurlu." diye konuştu.

Ombudsman Aliyeva'dan Zafer Günü mesajı

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda zaferin milli birlik, dayanışma ve vatana bağlılığın simgesi olduğunu belirtti.

Savaşın ardından kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi, eski zorunlu göçmenlerin güvenli ve onurlu şekilde yurtlarına dönüşü ile işgalden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi gibi insani meselelerin çözüm beklediğine dikkati çeken Aliyeva, uluslararası kuruluşları bu konularda işbirliğine çağırdı.

Kaynak: AA
İlham AliyevAzerbaycanHankendiKarabağGüncelDünyaBaküSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri fırladı Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı
Antalya’da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu Antalya'da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu
12:45
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
10:34
Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı
Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 13:52:30. #7.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü ülke genelinde etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android