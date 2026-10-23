Aliyev, Bakü'de Jaishankar'ı kabul etti, Jaishankar Modi'nin selamını iletti - Son Dakika
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Aliyev, Bakü'de Jaishankar'ı kabul etti, Jaishankar Modi'nin selamını iletti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı kabul etti. Jaishankar, Cumhurbaşkanı Murmu ve Başbakan Modi'nin selamlarını iletti; görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Jaishankar ile görüştü.

Jaishankar, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'nin selamlarını Aliyev'e iletti.

Aliyev ile Modi arasında Bişkek'te gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatan Jaishankar, Azerbaycan'a Modi'nin talimatıyla geldiğini belirtti.

Selamlar için teşekkür eden Aliyev de kendi selamlarının Murmu ve Modi'ye iletilmesini istedi.

Bişkek'te Modi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ve bu görüşmede yapılan fikir alışverişini memnuniyetle hatırladığını söyleyen Aliyev, Jaishankar'ın Azerbaycan ziyaretini takdirle karşıladığını ifade etti.

Aliyev, ziyaretin ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelişme perspektiflerinin ele alınması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Hindistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ele alındı ve karşılıklı çıkarların bulunduğu alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için geniş imkanların bulunduğu vurgulandı.

Azerbaycan ile Hindistan'ın Küresel Güney'in bir parçası olarak uluslararası gündemdeki, özellikle Küresel Güney ülkelerini ilgilendiren bazı konularda benzer çıkarlara sahip olduğu belirtildi.

Bu kapsamda siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, yüksek teknolojiler, kültür, insani alanlar ve diğer alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliğinin önemi üzerinde duruldu. İkili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla siyasi temasların artırılması ve farklı düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin, ekonomi ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyetlerin ziyaretleri dahil olmak üzere sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
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