Avcılar\'da belediye binası yakınındaki yol çöktü, çukura düşen araç hasar gördü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde belediye binasının yakınında yol çöktü. Çöken yola düşen araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta yaşandı. Sabah saatlerinde bir aracın geçişi sırasında yol aniden çöktü. Çöken yola düşen aracın ön kısmında hasar oluştu. Avcılar Belediye binasının 100 metre aşağısında yaşanan olayda, çöken kısımda bir süre önce İSKİ ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi.

Aracı çöken yola düşen Özcan Semiz, "Sabah işe giderken yol birden çöktü araçla içine düştük. Tampon gitti lastikler gitti alt takım gitti şu an çekici bekliyoruz" dedi.