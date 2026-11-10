Avcılar\'da belediye binası yakınındaki yol çöktü, çukura düşen araç hasar gördü

Avcılar'da belediye binası yakınındaki yol çöktü, çukura düşen araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta sabah aracın geçişi sırasında yol çöktü; araç çukura düşerek ön kısmından maddi hasar gördü. Belediye binasının 100 metre aşağısındaki olayda çöken kısımda bir süre önce İSKİ ekiplerince çalışma yapıldığı öğrenildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde belediye binasının yakınında yol çöktü. Çöken yola düşen araçta maddi hasar oluştu.
Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta yaşandı. Sabah saatlerinde bir aracın geçişi sırasında yol aniden çöktü. Çöken yola düşen aracın ön kısmında hasar oluştu. Avcılar Belediye binasının 100 metre aşağısında yaşanan olayda, çöken kısımda bir süre önce İSKİ ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi.
Aracı çöken yola düşen Özcan Semiz, "Sabah işe giderken yol birden çöktü araçla içine düştük. Tampon gitti lastikler gitti alt takım gitti şu an çekici bekliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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