Ümraniye'de sağanak sonrası çöken yolda otomobil çukura girdi, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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Ümraniye'de sağanak sonrası çöken yolda otomobil çukura girdi, ölen yaralanan olmadı

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Ümraniye\'de sağanak sonrası çöken yolda otomobil çukura girdi, ölen yaralanan olmadı
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Ümraniye\'de sağanak sonrası çöken yolda otomobil çukura girdi, ölen yaralanan olmadı
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Ümraniye Çakmak Mahallesi Baraj Sokak'ta iddiaya göre İSKİ'nin gündüz yaptığı çalışmanın ardından akşam sağanakla yolda çökme oluştu. Çökme sırasında sokakta ilerleyen 34 HUG 636 plakalı otomobil çukura girerken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

ÜMRANİYE'de İSKİ ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği yolda sağanak nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada sokakta ilerleyen bir otomobil, çökme nedeniyle oluşan çukura girdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Baraj Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından sokakta çalışma yapıldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından yolda çökme meydana geldi. Bu sırada sokakta ilerleyen 34 HUG 636 plakalı otomobil, çökme nedeniyle oluşan çukura girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
ÜmraniyeGüncelİSKİSon Dakika

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