Bayrampaşa'da İSKİ altyapı çalışmasında göçük altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da İSKİ altyapı çalışmasında göçük altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi

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Bayrampaşa\'da İSKİ altyapı çalışmasında göçük altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi
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Bayrampaşa\'da İSKİ altyapı çalışmasında göçük altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi
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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında oluşan göçükte toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla işçinin öldüğü belirlendi, inceleme sürüyor.

İstanbul Bayrampaşa'da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri, işçiyi çıkarmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da İSKİ altyapı çalışmasında göçük altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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