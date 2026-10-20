Selvigül Kandoğmuş Şahin\'in 51 eserlik Kudüs sergisi Kuzguncuk Sanat Evi\'nde açıldı

Ressam ve yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin'in " İstanbul'dan Kudüs'e" başlıklı resim sergisi, İSKİ Kuzguncuk Sanat Evi'nde açıldı.

Uzun yıllardır deneme, öykü, roman ve biyografi alanında kaleme aldığı eserlerle tanınan Şahin, yaklaşık 10 yıldır da profesyonel olarak resim çalışmalarını sürdürüyor.

Resim eğitimine Cemal Toy atölyesinde başlayan, ardından İlhami Atalay atölyesinde çalışmalarına devam eden Şahin, her iki ustasına da teşekkürlerini sunarak, AA muhabirine sergiye dair açıklamalarda bulundu.

"Kalemimin yetmediği yerde renklerime yöneldim"

Şahin, 7 Ekim'den bu yana uzun süre yazı yazamadığını belirterek, "Sadece yazılarımda Kudüs'e ve Gazze'de yaşanan soykırıma yer verdim. Bir sanatçı olarak kalemim ve yüreğim yettiğince yazmaya çalıştım. Bu belki de benim için bir münacattı. Global bir köy haline gelen bu yaşlı dünya ne çok acı görmüştü ve biz şimdi bir milletin dünyanın gözü önünde nasıl yok edilmeye çalışıldığını, televizyondan dramatik bir sinema filmi gibi soykırımı, masum çocuklara kıyımı izledik. Yüreklerimiz yandı." ifadelerini kullandı.

Bu yaşananlara karşı görsel ve duygusal boyutta kelimelerin yetersiz kaldığı anda fırçaya sarıldığını dile getiren Şahin, "Bir sanatçı olarak kalemimin yetmediği yerde renklerime yöneldim ve büyük bir aşkla Kudüs tabloları yapmaya başladım. Bu tabloların çoğu açık artırma olarak düzenlenen müzayedelerde ve pek çok platformda Gazze yararına sahiplenildi. Kudüs resimlerime devam ediyorum. İstanbul ve genelde Ayasofya temalı tablolar da yapıyordum." diye konuştu.

"Bir sanatçı duyarlılığıyla kalemimle bu soykırımı yazmaya çalıştım"

Şahin, Filistin ve Kudüs'e dair bir kitaplık çapında yazısının oluştuğunu ve bu metinleri en kısa zamanda kitaplaştırmayı düşündüğünü de ifade etti.

Edebi eserlerinde İslam coğrafyasındaki acılara geniş yer verdiğini belirten yazar, "2013'te yayınlanan 'Kırık Zamanlar' kitabımda Gazze'deki, Şam'daki ve pare pare olmuş İslam coğrafyasında yaşanan savaşlarda acılar içinde kıvranan çocukları, kadınları hikayelerime taşıdım. Edebiyat tarihinde bir iz olsun istedim. Aliya İzzetbegoviç şöyle der, 'Ne yaparsanız yapın. Her şeyi unutun ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Bir sanatçı duyarlılığıyla kalemimle bu soykırımı yazmaya çalıştım. Yirmili yaşlarda ilk yazım da Bosna üzerine bir yazıydı. Rahmetli Akif Emre yazımı okumuş ve beni edebiyat dergilerine yönlendirmişti." dedi.

Şahin, eserlerinde Kudüs'ü "cennetin, kurtuluşun ve kahramanlığın şehri" olarak ele aldığını söyleyerek, Kudüs ziyareti sırasında merhum Şeyh Abdülaziz Buhari ile gerçekleştirdiği unutulmaz görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Kudüs ziyaretimizde İmam Buhari'nin torunu Şeyh Abdülaziz Buhari bizi karşılamıştı. İnce, kederli, hüzünlü o denli de güçlü yüzünü hiç unutmadım. Üzerinde koyu toprak renkli harmanisi, başındaki koyu renk fesiyle bizden birisi gibiydi. Kudüs için çok anlamlı konuşmuştu. Bunu uzun uzun 'Kadim Şehirler' kitabımda yazdım. 'Kudüs kelimesi mukaddes kelimesinden geliyor. Kudüs ismini Allah verdi. Dünyada her şeyin bir kalbi var. Bu dünyanın kalbi de Kudüs. Kalp iyi, dünyada herkes iyi. Kudüs'te kalp ağrıyor, dünyanın her yeri ağrıyor.' diye anlamlı konuşmuştu."

Şahin'in 51 eserinin yer aldığı sergi, 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.