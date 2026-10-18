Vali Gül, Ayazağa'da kaybolan 3 kişi için aramaların 5. gününde sürdüğünü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Vali Gül, Ayazağa'da kaybolan 3 kişi için aramaların 5. gününde sürdüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Gül, Ayazağa\'da kaybolan 3 kişi için aramaların 5. gününde sürdüğünü söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'da selde kaybolan 3 kişi için denizde, derede ve karada yürütülen arama çalışmalarının 5. gününde sürdüğünü söyledi. Gül, yıkılması gereken son binanın yıkılmasıyla İSKİ'nin dere ıslahı projesinin önündeki engel yapıların tamamen kalkacağını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da yaşanan selde kaybolan 3 kişi için denizde, derede ve karada arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vali Gül bölgedeki yıkım işlemlerinin sürdüğünü de belirterek, "Yıkılması gereken bir bina kaldı. Onu da yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahı ile ilgili engel teşkil eden yapılar kalkmış olacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Bugün 5'inci gündeyiz. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Henüz bulamadığımız 3 hemşehrimizin arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı. İlave talepler geldikçe ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini inceliyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahı ile ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız burada ofisini oluşturdu. Hemşehrilerimizden kentsel dönüşüme girmek isteyen, binalarının TOKİ aracılığıyla yeniden yapılmasını isteyenlerle ilgili çalışma başladı. Hemşehrilerimiz kendi binalarını 3 şekilde dönüştürebilir. Hemşehrilerimiz kendi binalarını kendileri, müteahhit ya da TOKİ marifetiyle olmak üzere 3 farklı seçenekle yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, yağışın durması ile birlikte Ayazağa'da hayatın büyük ölçüde normale dönmesini beklediklerini söyledi.

"Şile'de büyük ölçüde bir yağmur geldi"

Şile'de yaşanan sel ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Gül, "Şile'de büyük ölçüde bir yağmur geldi. Ekiplerimizin önemli bir kısmını geceden o tarafa aktardık. Biz de o tarafa gideceğiz. Derelerin taşma neticesinden su baskınları var. Herhangi bir can kaybı yok. Derenin taşkınlığının geçmesini ve sonrasına da zarar tespiti çalışmalarımız yapılacak" şeklinde konuştu.

Vali Gül, Ayazağa'da yıkım çalışmaları devam eden stadyumun yerine gençlerin spor yapabileceği yen bir alanın oluşturulacağını da söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de sel sonrası kaybolan kişiler olduğunu kaydetti.

"17 kilometrenin tamamında karada, denizde ve deride aramalarımız devam ediyor"

Ayazağa'da kaybolan 3 kişiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Gül, "Burada 17 kilometreli dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Haliç başta olmak üzere sahil güvenlik ve su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. 17 kilometrenin tamamında karada, denizde ve deride aramalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Toplam 19 dükkan, 2 konut, 1 Kur'an kursu, 1 stadyum ve tribünler yıkılmış olacak"

Ayazağa'daki yıkılan yapılarla ilgili temel problemleri sıralayan Vali Gül, "Yapılar dere yatağındaydı. Binalar depreme dayanıksızdı. Oradaki olan yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Dolayısıyla hemşerileri mağdur etmeden bu yıkımı gerçekleştirdik. Toplamada 16 dükkan burada, 3 dükkan mahallenin girişinde olmak üzere toplam 19 dükkan, 2 konut, 1 Kur'an kursu, 1 stadyum ve tribünler yıkılmış olacak. Ayrıca orman tarafından başlayarak derenin ıslahı ile ilgili çalışmalar başladı. Günün sonunda derenin belli ölçüde rahatladığını göreceğiz. Orta vadede uzun vadede isteyen hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere konutları dönüştüğünü göreceğiz. Yeni hadiseler olmaması için alınabilecek tüm tedbirleri almış olacağız" dedi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerAyazağaGüncelYaşamYerelİSKİSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Soner Olgun’a bugün son veda Önce sahnede anılacak Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Fransa’da yürek burkan görüntü Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:24
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:19
Kanada’da askeri üste büyük yangın Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 12:07:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Vali Gül, Ayazağa'da kaybolan 3 kişi için aramaların 5. gününde sürdüğünü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei