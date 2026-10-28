Arnavutköy\'de 3 bin 932 TOKİ konutu İSKİ\'nin altyapı yapmadığı iddiasıyla teslim edilemedi

Arnavutköy'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 3 bin 932 konut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin su ve kanalizasyon altyapı bağlantılarını gerçekleştirmemesi nedeniyle hak sahiplerine teslim edilemedi. Hak sahiplerinden Süleyman Polat "Devlet yaptı ama İSKİ'ye takıldık" diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde toplam 3 bin 932 konut, 38 iş yeri, 2 cami ve 1 ilkokuldan oluşan TOKİ projesinde inşaat çalışmalarının büyük bölümü tamamlanmasına rağmen hak sahipleri konutlarına yerleşemiyor. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından gerçekleştirilmesi gereken su ve kanalizasyon bağlantılarının tamamlanmaması nedeniyle konutların teslim süreci ilerleyemiyor. Bir yılı aşkın süredir devam ettiği öne sürülen sorun yaklaşık 13 bin kişiyi etkiliyor.

3 bin 932 konut hazır, hak sahipleri teslimat bekliyor

Baklalı'da geniş bir alana yayılan toplu konut projesinde çok sayıda konut bloğunun yanı sıra iş yerleri, camiler, okul ve sosyal yaşam alanları bulunuyor. Projede binaların inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı, elektrik bağlantılarının sağlandığı, birçok noktada asfalt ve aydınlatma çalışmalarının yapıldığı belirtiliyor. Buna rağmen su ve atık su bağlantılarına ilişkin sorunun çözülememesi, konutların kullanıma açılmasının önündeki başlıca engellerden biri olarak gösteriliyor.

İSKİ'nin altyapı bağlantılarını yapmadığı iddiası

Projeye ilişkin ortaya atılan iddialara göre İSKİ'nin su ve kanalizasyon bağlantılarını gerçekleştirmemesi, tamamlanma aşamasındaki konutların teslim edilmesini engelliyor. Öte yandan İBB'nin, bölgedeki bazı TOKİ projelerini "su havzaları mevzuatına ve imar kurallarına aykırılık" iddiasıyla yargıya taşıdığı belirtiliyor.

Dron görüntüleri tamamlanan blokları ortaya koydu

Teslimat sorununun yaşandığı Baklalı TOKİ konutları dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan konut bloklarının büyük ölçüde tamamlandığı, binaların dış cephe çalışmalarının bitirildiği ve balkon korkuluklarının camlarının dahi yerleştirildiği görüldü. Proje içerisindeki sosyal alanların da büyük ölçüde hazır olduğu görülürken, bazı noktalarda altyapıya bağlı yol ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği dikkat çekti.

"Devlet yaptı ama İSKİ'ye takıldık"

Hak sahiplerinden Süleyman Polat, "2019'da TOKİ'ye başvurduk. Devlet yaptı ama bu sefer de İSKİ'ye takıldık. İSKİ suyu vermediği için hala teslim edilmedi. Onun için yetkililerden bu işin bir an önce çözülmesini talep ediyorum. İSKİ yüzünden ben neden mağdurum? Devlet bana hakkımı vermiş yapmış. Bir İSKİ yüzünden biz kaç aydır boşu boşuna kira ödüyoruz. Bu kadar insanı mağdur etmesi yanlış. Bina tamamen bitti. Çevre düzenlemesi de bitti. İSKİ'ye takıldık, orada duruyoruz. Evraklarımız hazır, peşinatlarını yatırdık. İSKİ'nin 5 dakikada yapacağı işi biz senelerdir bekliyoruz. 3 bin tane aile dairelerin teslim edilmesini bekliyor" dedi.

"Altyapıyla ilgili sıkıntı olduğunu söylüyorlar ama tam olarak bilmiyoruz"

Bölge sakini Yeliz Sürücü, konutların tamamlandığının söylendiğini ancak altyapı konusunda belirsizlik yaşandığını ifade etti. Sürücü, "Altyapıyla alakalı bir sıkıntı var denildi ama nedir, ne değildir tam olarak bilmiyoruz. Şu an konutların içinin tamamen bittiğini söylüyorlar. Biz de burada çalışanlardan, müşterilerimizden öyle biliyoruz. Altyapıyla ilgili bir sıkıntı, anlaşmazlık olduğunu söylüyorlar ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Su bağlantısına ilişkin farklı duyumlar aldıklarını belirten Sürücü, "'Büyük ihtimalle su başka bir yerden gelecek' dediler. Öyle bir duyum aldık. Şu an doğal gaz boruları döşeniyor. O çalışmaların yapıldığını kendimiz de görüyoruz. Su bağlandı mı, bağlanmadı mı, onun da tam olarak bilgisinde değiliz" ifadelerini kullandı.

"7-8 senedir bekleyenler var, gelip evlerine uzaktan bakıyorlar"

Hak sahiplerinin sık sık bölgeye geldiğini anlatan Sürücü, "Her hafta geliyorlar buraya. Çoğunlukla evlerini sormaya, bakmaya geliyorlar. Nedir, ne değildir diye öğrenmeye çalışıyorlar. İçeriye sokmadıkları için uzaktan da olsa bakıyorlar. Onlar da artık isyan ediyorlar ama haklılar. 7-8 seneden beri bekliyorlar" şeklinde konuştu. Teslim tarihlerinin ertelendiğinin söylendiğini belirten Sürücü, "Şu zaman teslim edilecek deniliyor, daha sonra süre uzuyor. Bu sene teslim edeceklerini söylediler. Şu an doğal gaz çalışmaları devam ediyor" dedi.

Teslim tarihi belirsizliğini koruyor

Baklalı TOKİ konutlarının yıl sona ermeden hak sahiplerine teslim edilmesinin beklendiği daha önce kamuoyuna yansımıştı. Ancak projedeki altyapı ve hukuki süreçlere ilişkin tartışmalar nedeniyle teslimatların ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini koruyor. Binlerce kişinin yerleşmesinin beklendiği projede hak sahipleri, su ve kanalizasyon bağlantılarıyla ilgili sorunun çözülmesini ve konutlarının teslim edilmesini bekliyor.