İBB Başkan Vekili Aslan sağanak sonrası İSKİ\'ye gelen 15 bin ihbar sayısını açıkladı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sabahın erken saatlerinde önce Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ardından Ayazağa, Alibeyköy, Kağıthane gibi kritik noktalarda incelemelerde bulundu. Aslan, "Büyük bir felaket yaşandı ve Valiliğimizle beraber ilk andan itibaren İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki su baskınlarına, dere yataklarına ve olaylara müdahale ediyoruz" dedi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle günün erken saatlerinde önce AKOM'a geçerek bilgi aldı, ardından Ayazağa, Alibeyköy ve Kağıthane gibi önemli noktalarda yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Devletin tüm kurumları ile beraber yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Aslan, "Sadece İSKİ'ye gelen ihbar sayısı 15 bin. Bu afette 30 bin noktaya "Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi AFAD hep birlikte tüm kurumlarla beraber 30 bin noktaya müdahale ettik" dedi.

Aslan, gerekli çalışmaların devletin tüm kurumlarıyla ortak hareket ederek yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef dere yatakları üstünde geçmişten gelen yerleşim yerleri var. Dere yatakları daralmış. Büyük bir çalışma yapıyoruz, sürekli sahadayız. Valimiz bir noktada, biz başka bir noktadayız, bazen aynı noktadayız, aynı yerde incelemeler yapıyoruz. Dolayısıyla hemşerilerimiz müsterih olsun. Devlet tamamen olayı kontrol ediyor. Her türlü zarar ziyan tespit ediliyor ve bakanlığımızla da görüştük. Ne gerekiyorsa onu yurttaşlarımız için yapacağız.

"TIKANAN MAZGAL VE RÖGARLAR TEMİZLENİYOR"

İSKİ'nin de çalışmaları devam ediyor, tıkanan mazgallar, rögarlar. Normalde bu 365 gün yapılan bir çalışma. Ancak bazı bölgelerde dağdan gelen toprak parçalarıyla beraber mazgalların tıkanması veya ağaç parçalarıyla beraber derelerin taşıma riski var. Yoksa İSKİ elindeki bütün ekipmanla, Büyükşehir Belediyesi şöyle düşünün, 2 bin 546 tane araç ve bugün itibarıyla 9 bin 500 personelle İBB sahada.

"YAKLAŞIK 3.5 MİLYONA YAKIN ÇAMUR KALDIRDIK"

İstanbul'daki yoğun yağıştan en çok zarar gören noktalardan biri olan Ayazağa'da da incelemelerde bulunan Aslan, şunları kaydetti:

"Şile, Beykoz, Kağıthane, Eyüpsultan, ekiplerimiz tüm İstanbul'da gece gündüz 24 saat çalışmalarına devam ediyor. Olası bir riske karşı biz şu anda dere yataklarını ikinci kez kontrol ediyoruz ve birikmiş çöpleri, çamurları, teresubatları, her şeyi kaldırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3,5 milyon tona yakın teresubat kaldırdık, çamur kaldırdık yani yollardan ve dere yataklarından, bu sel nedeniyle.

"GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Sadece bizim ricamız, bu 24 saat boyunca mecbur kalınmadıkça İstanbul'daki yurttaşlarımız araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar. Mecburlarsa da toplu taşımayı kullansınlar."