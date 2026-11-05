Bir ayda tablo değişti: İstanbul barajlarında doluluk yüzde 59,65'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bir ayda tablo değişti: İstanbul barajlarında doluluk yüzde 59,65'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bir ayda tablo değişti: İstanbul barajlarında doluluk yüzde 59,65\'e çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Bir ayda tablo değişti: İstanbul barajlarında doluluk yüzde 59,65\'e çıktı
Haber Videosu

Ekim ortasından bu yana aralıklarla yağan yağmur, İstanbul'un içme suyu barajlarına can verdi. İSKİ'nin 4 Kasım verilerine göre doluluk yüzde 59,65 ile son yılların en yüksek düzeyine çıktı. Oran 12 Ekim'de yüzde 38'in altındaydı, geçen yıl 30 Kasım'da ise yüzde 18 seviyelerine kadar inmişti. Yağış, kent trafiğinde de yoğunluğu zaman zaman yüzde 89'a taşıdı.

Son bir aydır aralıklarla etkili olan yağış, İstanbul'un su kaynağı barajlarını doldurdu. Geçen yıl 30 Kasım'da yüzde 18 düzeylerini gören doluluk oranı, 4 Kasım itibarıyla son yılların rekor düzeyine, yüzde 59,65'e yükseldi.

GEÇEN YIL YÜZDE 18'E KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Yağışlı hava kentin içme suyu kaynaklarında sevindirici artışlara neden oldu.

İSKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, 12 Ekim'de yüzde 38'in altına düşen, geçen yıl 30 Kasım'da ise yüzde 18 seviyelerini gören doluluk oranı 4 Kasım itibarıyla son yılların rekor düzeyine, yüzde 59,65'e ulaştı.

Dün itibarıyla kente verilen günlük su miktarı ise 3 milyon 48 bin metreküp olarak açıklandı.

YAĞIŞ TRAFİĞİ DE VURDU

Yağışlı hava 13 Ekim'den bu yana aralıklarla İstanbul ve çevresinde etkili oluyor. 13 - 18 Ekim haftasında su baskınlarıyla birlikte can kayıplarına da neden olan yağış son iki gündür etkisini yine artırdı. Yağışlı hava diğer etkenlerle birlikte kentte ulaşımı özellikle sabah ve akşam saatlerinde olumsuz etkiledi. İBB Trafik haritasına göre yoğunluk zaman zaman yüzde 89 düzeyine ulaştı. Yurttaşların ev ve işyerlerine ulaşmaları saatleri buldu.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiBaraj Doluluk OranıİstanbulGüncelYağanYaşamİSKİSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Son haftalarda yağışlar sonucu barajların en az %80-90 arası olması gerekiyordu..dolmamasının sebebi baraj su havzalarının imara açılıp betonlaşması, ve bir örnek daha alibeyköy barajı tehlike arz ettiği için suyunun boşaltma yoluna gidilmesi... 0 0
  • vtbh6zgd5b vtbh6zgd5b:
    eeee artık bi suya indirim olur ???? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Tarihi sigara yasakları yolda Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den olay paylaşım Fenerbahçe kazanınca dayanamadı Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı
Şampiyonlar Ligi’nde Türk futbolu tarih yazdı Bir ilk yaşandı Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde!! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
09:20
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo
Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:05:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Bir ayda tablo değişti: İstanbul barajlarında doluluk yüzde 59,65'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android