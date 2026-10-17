İSKİ, şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasını 39 ilçedeki numunelerle reddetti - Son Dakika
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İSKİ, şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasını 39 ilçedeki numunelerle reddetti

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İSKİ, şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasını 39 ilçedeki numunelerle reddetti
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İSKİ, kentte şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı ve musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum, günlük 3 milyon 200 bin metreküp suyun kalitesinin kontrol edildiğini, 39 ilçede İl Sağlık Müdürlüğü'nün de numune aldığını bildirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'den yapılan açıklamada, kentteki şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentimizin 39 ilçesindeki farklı noktalardan düzenli olarak su numuneleri alınmakta ve bağımsız denetimler sürdürülmektedir. İstanbul'un içme suyu şebekesine, yürürlükteki mevzuatta belirlenen kalite kriterlerini karşılamayan suyun verilmesi söz konusu değildir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'den, sosyal medyada bazı mecralarda yer alan "İstanbul'un şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştı" iddialarına yanıt verıldi. İSKİ'den yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, İstanbul'un şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı ve bu nedenle musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almıştır.

İdaremiz tarafından şehre verilen günlük ortalama 3 milyon 200 bin metreküp içme suyunun kalitesi, kaynağından son tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda alınan su numuneleri, akredite laboratuvarlarımızda analiz edilmekte; su kalitesine ilişkin ilgili parametreler, çevrim içi izleme sistemlerimiz aracılığıyla da 7 gün 24 saat takip edilmektedir.

Ayrıca idaremiz tarafından gerçekleştirilen kontrol ve analizlerin yanı sıra, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentimizin 39 ilçesindeki farklı noktalardan düzenli olarak su numuneleri alınmakta ve bağımsız denetimler sürdürülmektedir. İstanbul'un içme suyu şebekesine, yürürlükteki mevzuatta belirlenen kalite kriterlerini karşılamayan suyun verilmesi söz konusu değildir.

İSKİ olarak, 16 milyon İstanbullunun sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla arıtma, izleme ve denetim faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın, şebeke suyunun güvenilirliğine ilişkin sosyal medyada yer alan kaynağı belirsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini, idaremizin resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ederiz."

Kaynak: ANKA
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