Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasette belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılacağı öne sürülürken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da önümüzdeki haftalarda AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Canlı yayında isimleri tek tek açıklayan gazeteci Mustafa Yavuz, transferlerin önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanacağını savundu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında siyasetteki belediye başkanları transferlerine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçecek belediye başkanlarının sayısında ciddi bir artış yaşanacağı öne sürüldü.

Programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mustafa Yavuz, siyasetteki transfer hareketliliğine dair iddiaları aktardı.

"AHMET ARAS AK PARTİ'YE GEÇECEK"

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti yolcusu diyebiliriz. Kendisi AK Parti'nin Muğla'daki yetkilileriyle, oradaki siyasetçileriyle zaten bir yol almış. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçişi noktasında şu anda 'bağımsız kalıyorum' demesi normaldir. Bunu diğerlerinde de biz gördük. Ahmet Aras önümüzdeki birkaç hafta içerisinde AK Parti'ye geçecek.”

"ANKARA'DA 8 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA GEÇİYOR"

Ankara siyasetine ilişkin de çarpıcı değerlendirmeler yapan gazeteci Mustafa Yavuz, başkentteki 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılacağını ileri sürdü. Kararın neredeyse kesinleştiğini savunan Yavuz, “Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçen belediye başkanlarında da çok yoğun bir artış göreceğiz. Mesela Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılması neredeyse kesin gibi” değerlendirmesinde bulundu.

YAVUZ'UN AÇIKLADIĞI İSİMLER

Gazeteci Mustafa Yavuz, Ankara'da AK Parti'ye katılacağını öne sürdüğü 8 ilçe belediye başkanının isimlerini ise şu şekilde sıraladı:

  • Kalecik Belediye Başkanı: Satılmış Karakoç
  • Güdül Belediye Başkanı: Mehmet Doğanay
  • Polatlı Belediye Başkanı: Mürsel Yıldızkaya
  • Ayaş Belediye Başkanı: İzzet Demircioğlu
  • Şereflikoçhisar Belediye Başkanı: Mustafa Koçak
  • Elmadağ Belediye Başkanı: Adem Barış Aşkın
  • Beypazarı Belediye Başkanı: Özer Kasap
  • Nallıhan Belediye Başkanı: Ertunç Güngör
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa ettiMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karedeAK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanıAK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı
Muğla Büyükşehir BelediyesiMustafa YavuzAhmet ArasAK PartiPolitikaSiyasetAnkaraGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Orada yapacaği hirsizliklar saray tarafindan meşrulaştìrılacak vede gizlenip korunacak 0 0 Yanıtla
  • Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    Reis seçimi bileğinin hakkıyla kazanmaya devam ediyor. 0 0 Yanıtla
  • cemilk1987 cemilk1987:
    değil 0 0 Yanıtla
  • necogenç necogenç:
    bana göre Çamlıdere bağımsız belediye başkanı da Ak Partiye katılacak. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Akasya Durağı’nın Osman Ağa’sı Cezmi Baskın’ın son hali merak uyandırdı Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı
Cenk Tosun’dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı
Halk TV’de peş peşe kararlar Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı
Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
Sedat Peker’in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu “Hastanede yaşam savaşı veriyor“ iddiası Sedat Peker'in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu! "Hastanede yaşam savaşı veriyor" iddiası
Hadise, Ara Beni’nin başarısını özel videoyla kutladı Hadise, Ara Beni'nin başarısını özel videoyla kutladı
08:48
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim
Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
08:37
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
08:18
FIFA’dan Eyüpspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı
08:05
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
07:48
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz
PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
02:12
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
21:33
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
15:09
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi
Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
14:57
Messi’nin 3 gizli raporu ortaya çıktı Birinde yazanlar inanılmaz
Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 08:51:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei