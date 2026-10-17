Mourinho\'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı

Real Madrid'in Sevilla ile oynayacağı LaLiga karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler sorusu dikkat çekti. Teknik direktör Jose Mourinho, milli futbolcunun oyun kurulumundaki rolüne ilişkin soruya yanıt verirken yapılan çalışmanın yeterince takdir edilmediğini savundu.

"İYİ GİDEN HER ŞEYİ ŞANSA BAĞLIYORSUNUZ"

Mourinho'ya, sezon başında Arda Güler'in orta sahadan oyun kurma görevini üstlenmesine ilişkin soru işaretleri bulunduğu hatırlatıldı. Takımın son maçlarda bu alanda gelişim göstermesi üzerine genç oyuncunun söz konusu rol için artık daha ideal bir seçenek olup olmadığı soruldu.

Portekizli teknik adam, soruya şu sözlerle karşılık verdi:

"İşin sırrı sadece çalışmak, çalışmak ve çalışmak... Ortada büyük bir emek var ancak bana öyle geliyor ki, yapılan bu işin hakkını teslim etmek size çok zor geliyor. Görünen o ki, en ufak bir olumsuzlukta faturayı kesecek birilerini hemen buluyorsunuz ama iyi giden her şeyi sadece şansa ya da tesadüfe bağlıyorsunuz."

"ARDA HENÜZ ZİRVESİNE ULAŞMADI"

Sert çıkışının ardından Arda Güler'in yeteneklerine dikkat çeken Mourinho, milli futbolcunun gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

"Fakat hepimizin bildiği gibi Arda, muazzam yeteneklere sahip bir oyuncu. Henüz 21 yaşında ve açıkça görülüyor ki zirvesine henüz ulaşmış değil."

"KENDİSİNDEN SON DERECE MEMNUNUM"

Arda'nın farklı mevkilerde oynayabilmesini önemli bir avantaj olarak değerlendiren Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahip olduğu kalite, ona çok yönlü olabilme ve farklı mevkilerde oynayabilme esnekliği sağlıyor. Ben kendisinden son derece memnunum ve bunun üzerine söyleyebileceğim başka da bir şey yok."