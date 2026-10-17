Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde - Son Dakika
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Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde

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Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
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Rusya'da yerleşim yerlerine kadar inen kurtlar, bölge halkını tedirgin etti. Evcil hayvanlara ve çiftliklere saldırdığı belirtilen kurtların Moskova çevresinde de görülmesi üzerine vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Kurt saldırılarına karşı keskin alet taşınmasının önerildiği de öne sürüldü.

Rusya'da sonbaharın gelmesiyle birlikte kurtların yerleşim yerlerinde görülmesi endişeye neden oldu. Yiyecek arayışıyla şehir merkezlerine ve kasabalara kadar indiği belirtilen kurtlar, özellikle evcil hayvanlar ve çiftlikler için tehdit oluşturmaya başladı.

MOSKOVA SINIRLARINA KADAR GELDİLER

Moskova çevresinin yanı sıra Leningrad, Tümen, Sverdlovsk ve Transbaykal bölgelerinde kurtların görüldüğü ve bazı saldırı vakalarının yaşandığı bildirildi. Yiyecek bulmak için insan yerleşimlerine yaklaşan hayvanların özellikle köpekleri ve çiftlik hayvanlarını hedef aldığı belirtildi.

KURDU BIÇAKLAYARAK KURTULDU

Transbaykal bölgesinde evinin önünde kurt saldırısına uğrayan bir adamın, yanında bulunan bıçakla kendisini savunarak kurtulduğu aktarıldı. Leningrad bölgesinde ise köpeğini gezdiren bir kadının, kendisini takip eden kurttan son anda uzaklaşmayı başardığı belirtildi.

KURTLAR NEDEN ŞEHİRLERE İNİYOR?

Yaban hayatı uzmanlarına göre kurtların yerleşim yerlerine yaklaşmasında kolay yiyecek bulma imkanı etkili olabiliyor. Çöplere bırakılan yiyecek atıkları ve korunmasız evcil hayvanların kurtları yerleşim alanlarına çekebileceği belirtilirken, yetişkin kurtların genç bireylere avlanmayı öğretmesinin de hareketlilikte rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇEKEN UYARI

Bölge sakinlerine köpeklerini güvenli alanlarda tutmaları ve yiyecek atıklarını açıkta bırakmamaları tavsiye edildi. Kurtlarla karşılaşılması durumunda kaçılmaması, hayvana sırt dönülmemesi ve yavaşça geri çekilinmesi gerektiği belirtildi. Bazı uyarılarda, olası saldırılara karşı bıçak gibi keskin aletlerin taşınmasının önerildiği de öne sürüldü. Ancak bu çağrının hangi resmi kurum tarafından yapıldığı henüz doğrulanmadı.

MoskovaRusyaYaşamSon Dakika

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