İstanbul baraj doluluğu sağanakla 4 günde 14,37 puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul baraj doluluğu sağanakla 4 günde 14,37 puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı

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İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk, 13 Ekim'de başlayan ve sonraki günlerde etkisini artıran sağanak yağışlarla 4 günde 14,37 puan arttı. 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan oran, bugün itibarıyla yüzde 52,43'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı, son günlerde rekor miktarda görülen sağanak yağmur etkisiyle 4 günde 14,37 puan artarak yüzde 52,43 seviyesine yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim'de etkisini artıran ve sonraki günlerde etkili olan yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,43 olarak kaydedildi.

Barajların doluluk oranları, Istrancalar'da yüzde 70,48, Terkos'ta yüzde 36,67, Sazlıdere'de yüzde 30,95, Alibey'de yüzde 75,03, Büyükçekmece'de yüzde 30,18, Ömerli'de yüzde 66,62, Darlık'ta yüzde 75,75, Elmalı'da yüzde 77,48, Pabuçdere'de yüzde 3,58 ve Kazandere'de yüzde 8,08 olarak ölçüldü.

Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan da 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram oldu.

Barajların son 10 yıldaki su seviyeleri

İSKİ istatistiklerine göre, 18 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,35, 2017'de yüzde 52,66, 2018'de yüzde 53,63, 2019'da yüzde 45,4, 2020'de yüzde 32,69, 2021'de yüzde 47,58, 2022'de yüzde 44,25, 2023'te yüzde 21,29, 2024'te yüzde 34,38, 2025'te yüzde 24,51 iken bugünkü oran yüzde 52,43 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul baraj doluluğu sağanakla 4 günde 14,37 puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı - Son Dakika
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