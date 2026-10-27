Bayrampaşa'da İSKİ altyapı işçisinin ölümünde 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da İSKİ altyapı işçisinin ölümünde 4 kişi gözaltına alındı

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Bayrampaşa\'da İSKİ altyapı işçisinin ölümünde 4 kişi gözaltına alındı
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Bayrampaşa\'da İSKİ altyapı işçisinin ölümünde 4 kişi gözaltına alındı
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Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün akşam İSKİ altyapı çalışması sırasında boru hattı boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında boru hattı boşluğuna düşen işçi Ali Demirci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'nin bölgede yürüttüğü altyapı çalışması sırasında İSKİ personeli Ali Demirci (36), dengesini kaybederek boru hattının bulunduğu boşluğa düşmüştü. Toprak ile demir hat arasında sıkışarak ağır yaralanan Demirci için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Demirci yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
BayrampaşaİstanbulKocatepe3. SayfaGüncelİSKİSon Dakika

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