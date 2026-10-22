Sarıyer Ferahevler'de araziye dökülen lağım atıkları vatandaşı isyan ettirdi - Son Dakika
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Sarıyer Ferahevler'de araziye dökülen lağım atıkları vatandaşı isyan ettirdi

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Sarıyer Ferahevler\'de araziye dökülen lağım atıkları vatandaşı isyan ettirdi
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Sarıyer Belediyesi'ne ait Ferahevler Mahallesi'ndeki araziye gece gündüz lağım ve atık dökülmesi, çevrede koku ve gürültüye yol açtı. Kokudan ve sesten cam açamadıklarını söyleyen vatandaşlar İSKİ'ye tepki göstererek yetkililerden çözüm istedi.

Sarıyer Belediyesi'ne ait bir araziye atıkların dökülmesi nedeniyle çevrede oluşan koku ve gürültü vatandaşı çileden çıkardı. İSKi'ye tepki gösteren vatandaşlar, "Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız, patlamıştı. Yakında biz de öyle oluruz. Camları açamıyoruz. Yazıklar olsun" dedi. Adeta çöplüğe dönen arazi havadan görüntülendi.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde bulunan ve Sarıyer Belediyesi'ne ait araziye gece gündüz fark etmeksizin dökülen lağım ve atıklar çevrede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) tepki gösteren vatandaşlar, sesten ve kokudan evlerinde cam açamadıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi. Öte yandan atıkların döküldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çöplüğü dönen alan ise dron kamerasına yansıdı.

"Camları açamıyoruz, yazıklar olsun"

Sağlıklarının tehdit altında olduğunu iddia eden mahalleli Bahri Ferahlı, "Buraya ne döktükleri belli değil. Lağımları buraya döküyorlar. Yazın yağmur yağmadığı zaman toz içindeyiz. Gece saatlerinde bile ses yapıyorlar. Bütün komşular şikayetçi. Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız patlamıştı, yakında biz de öyle oluruz. Camları açamıyoruz. Yazıklar olsun. Ne belediye ne başka yetkililer bizimle ilgilenmiyor. Buraya gelin bir bakın dökülen topraklar neredeyse aşağı sokaklara indi. Sakin bir şekilde burada yaşamak istiyoruz. Doğduk büyüdük buradayız böyle bir şey görmedik. Koku, sinek durulmuyor. Belediyeyi arıyoruz sokakları ilaçlayın diyoruz. Bir tane araç gelmiyor. Şuradan çıkan fareler neredeyse kedi kadar. Kedi görse kedi kaçar. Böyle bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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