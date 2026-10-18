Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı - Son Dakika
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Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Ayazağa’da selde kaybolan 3 kişinin 17 kilometrelik dere hattında karada, denizde ve derede arandığını söyledi. Ayazağa’da hasar tespitlerinin büyük ölçüde tamamlandığını, dere ıslahına engel yapıların yıkımında son aşamaya gelindiğini belirten Gül, selden etkilenen esnaf için TESK’in 80 milyon lira aktaracağını, bakanlık tarafından da 200 milyon lira ödenek sağlandığını açıkladı. Çalışma Bakanlığı da 1000 kişilik istihdam kontenjanı tanımladı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışların ardından selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor. Ayazağa’da incelemelerde bulunan Vali Gül, arama kurtarma, hasar tespit, yıkım ve temizlik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

“3 HEMŞEHRİMİZİ BİR AN ÖNCE BULMAK İSTİYORUZ”

Ayazağa’da hasar tespitlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Gül, “Henüz bulamadığımız üç hemşehrimizin arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor, ilave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar” dedi.

DERE ISLAHINA ENGEL YAPILARIN YIKIMINDA SON AŞAMA

İSKİ’nin dere ıslahı projesine engel oluşturan yapıların yıkımında son aşamaya gelindiğini bildiren Gül, “Yıkılması gereken yerler vardı, oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı, onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda İSKİ’nin dere ıslahı ile ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 3 SEÇENEK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın talimatıyla bölgede ofis kurduğunu belirten Gül, vatandaşların binalarını kendileri, müteahhit aracılığıyla ya da TOKİ eliyle olmak üzere 3 farklı seçenekle dönüştürebileceğini kaydetti. Gül, “Yağmurun durmasıyla birlikte başta Ayazağa olmak üzere hayatın önemli ölçüde normalleşeceğini bekliyoruz, tahmin ediyoruz, çalışmalar onu gösteriyor” diye konuştu.

ESNAFA MADDİ DESTEK

Sel sonrası sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Gül, şu açıklamayı yaptı:

“Dün gece Ticaret Bakanımız kendi sosyal medyasında da paylaştı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu birliği de esnaflarımızın ihtiyacında kullanılmak üzere 80 milyon lira aktaracağını söyledi. Bakanlığımız 200 milyon lira ödenek sağlamıştı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız zaten işin lokomotifi, AFAD, İçişleri Bakanlığımız işin lokomotifi. Dolayısıyla da herkes bir ucundan tutuyor. İşgücü Uyum Programı’nda Çalışma Bakanlığımız 1000 kişi ile ilgili bir kontenjan tanımlamıştı. Özetle el birliğiyle bu sorunu ortadan kaldıracağız.”

KAYIPLAR 17 KİLOMETRELİK HATTA ARANIYOR

Kayıpların arandığı bölgelere ilişkin soruyu yanıtlayan Gül, Pendik’te aranan kişilerin Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki selde kaybolduğunu belirtti. Gül, “Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Ayrıca da Haliç başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Dolayısıyla da yoğunlaştığımız evet birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor” dedi.

TAHLİYE VE TEMİZLİĞİN TAMAMINA YAKINI BİTTİ

Su tahliyesi ve temizlik çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Gül, özellikle bodrum katlarda yeniden su birikebildiğini belirtti. Bölgede AFAD koordinasyon tırının bulunduğunu ifade eden Gül, “Hemşehrilerimiz ‘Bizim eve tekrardan yarım metre su girdi, 30 santim su girdi ya da beş parmak su girdi ya da tekrar temizlensin’ dediğinde burada bütün ekipler görevinin başında, talep geldikçe yapıyorlar. Ama ilk etapta oluşan su ve balçığın tamamına yakını temizlendi” açıklamasında bulundu.

19 DÜKKAN, 2 KONUT VE STADYUM YIKILIYOR

Halı sahanın yanında yıkımı bekleyen 2 daireli lojmandaki vatandaşların taşınmasının ardından binanın yıkılacağını belirten Gül, yapılara ilişkin şunları söyledi:

“Oralarda dört tane temel problem vardı. Birincisi, zaten dere yatağındaydı. İkincisi, binalar depreme dayanıksızdı. Üçüncüsü, oradaki olan yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Dolayısıyla da hemşehrilerimizi mağdur etmeden, o hizmetlerin daha uygun yerlerde yapılabileceği yerleri de ayarlayarak bu yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkan burada, üç dükkan da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, iki tane konut, bir Kur’an kursu, bir stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak.”

Orman tarafından başlayarak dere içindeki ağaç, rüsubat ve daralmaların temizlenmesine yönelik ıslah çalışmalarının başladığını belirten Gül, stadyumun başka bir alanda yeniden yapılmasına ilişkin çalışmaların gelecek hafta netleşeceğini kaydetti.

OKULUN DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR

Dere yatağındaki yapılara yakın okulla ilgili soruya Gül, “Burada bir proje var, İSKİ’nin ıslah projesi. Projenin yatağı belli, nereden gideceği belli, nasıl olacağı belli. Dolayısıyla da okul onun arasında kalmıyor. Ama arkadaşlarımız o çalışmayı da yapıyorlar. Daha iyisini yapabilmek için bütün kurumlar açısından, mahalle açısından bütün alternatiflere bakıyoruz” yanıtını verdi.

ŞİLE’DE DERELER TAŞTI, CAN KAYBI YOK

Şile’de yoğun yağışın ardından derelerin taştığını ve su baskınları yaşandığını belirten Gül, ekiplerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde ilçeye yönlendirildiğini aktardı. Gül, “Herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Dolayısıyla da derenin taşkınının geçmesini ve sonrasında da zarar tespiti ve buna benzer taşkının tekrardan engellenmesiyle ilgili çalışmalarımız yapılacak” dedi.

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Kaynak: İHA
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    Yorumlar (4)

  • hazalika02 hazalika02:
    beceriksiz yöneticiler,devletin kasasını boşaltıp gariban vatandaşa borç yükleyince sorun çözülüyor 6 0 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Ben 53 yaşındayım,ben bildim bileli çoğu şehrimizde dere yataklarına yapılan evler, çarpık kentleşme,alt yapı sorunları, yetersiz su giderleri, tıkanan mazgallar yüzünden çoğu yağışlarda sel baskınları oluyor,evlere, iş yerlerine su bastığını biliyoruz,peki vatandaşların bu bildiklerini niçin belediyeler,yöneticiler, idareciler,kurumlar bilmiyor, niçin çözüm üretilmiyor. 2 0 Yanıtla
  • Numin null Numin null:
    yıkın milletin boynuna yatacak yeriniz yok 1 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Ayazla eskiden beri bir vadi görüntüsü sebebiyle her yağmurda bataklık haline gelirdi.. valş beyin de ifade ettiği gibi oraya vadi İstanbul konut projesinin önünü açan rahmetli kadir topbaş olduğu söyleniyor...doğru mu? 0 0 Yanıtla
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