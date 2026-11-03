Eyüpsultan'da su basan iş yeri esnafı İSKİ'nin gideri kapattığını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da su basan iş yeri esnafı İSKİ'nin gideri kapattığını iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eyüpsultan\'da su basan iş yeri esnafı İSKİ\'nin gideri kapattığını iddia etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eyüpsultan\'da su basan iş yeri esnafı İSKİ\'nin gideri kapattığını iddia etti
Haber Videosu

Eyüpsultan'da dün akşam sağanak sonrası iş yerlerini su bastı. Esnaf, İBB'nin tramvay hattı çalışmasında İSKİ'nin su giderini kapatması nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti; Erol Çınar ise 1 milyona yakın zarar gördüğünü söyledi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, iş yerlerini su basan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan Bayrampaşa- Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışması sırasında İSKİ'nin su giderini kapatması sonucu mağdur olduklarını iddia etti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Eyüpsultan'da bazı yolları göle çevirirken, Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan iş yerlerini su bastı. Zarar gören esnaf, İBB tarafından yapılan Bayrampaşa - Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışmasında İSKİ'nin su giderini kapatması sonucu dükkanlarına su bastığı iddia etti.

"Burada 1 milyona yakın zararımız var"

İş yerini su basan Erol Çınar, dükkanında 1 milyona yakın zararının olduğunu söyledi. Çınar, "Dünkü çalışmalarda tamamen aşağıya giden suyun önü kapandı. Biz kapattıktan sonra yukarıdan su hızlı gelince aşağı gidemedi. Girdiği gibi burada bütün bitkilerimizi almış, aşağıya kadar götürmüş. Burada 1 milyona yakın zararımız var. Çünkü burada bitkinin bir tanesi 300-400 lira. Kasa bitkilerimiz var, bin lira, 800-900 lira arası" dedi.

"Mağduriyetimiz çok büyük"

Mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu söyleyen Çınar, "Otoparktan gelerek çıkışa kadar komşumun orası yığılmış, bodruma girmiş. Az daha çocukları boğuluyormuş. Önceki yağmur da o belediyenin önünde bir çukur oluşmuştu. Suyun çoğunu orası almıştı. Ama orası da kapalı olunca bütün yağmur bastırdı. Burası da dün çalışma olduğu için önü kapalı. Önü kapalı olduğu gibi otoparktan da girmiş, bütün bitkilerimi saksılarıyla sürükleyerek çıkışa kadar götürmüş. Dükkanımı su bastı. Bütün buzdolabım, kesme çiçeklerimiz hepsi suyun üzerinde yüzüyordu. Yarıya kadar su doluydu. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

"Her şeyimiz mahvoldu"

Dükkanı su basan esnaf Aytaç Uzunlar, "Bizim bu durumumuzun sağanak yağışla alakası yok. Yoldaki tramvay çalışması yüzünden kanal kazıyorlar. Kazdıkları kanalın su giderini ağzını bir demir levhayla kapatmışlar. Yukarıdan gelen yağmur suyu borudan geçemediğinden dolayı yukarıdan patlıyor. Olduğu gibi bizim buraları mahvetti. Çamur, pislik, her taraf mahvolduk. Perişan olduk. Bütün her şeyimiz mahvoldu. İçeride buzdolabımız, çamaşır makinesi, bir takım çekyatımız var. Hepsi çöp oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEyüpsultan3. SayfaEkonomiGüncelÇınarİSKİSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:17:00. #7.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da su basan iş yeri esnafı İSKİ'nin gideri kapattığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android