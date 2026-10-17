Şile'de Yeşilçay Deresi yatağından çıktı: Ağva'da evler, iş yerleri ve tarlalar sular altında - Son Dakika
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Şile'de Yeşilçay Deresi yatağından çıktı: Ağva'da evler, iş yerleri ve tarlalar sular altında

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Şiddetli sağanağın etkili olduğu İstanbul'da Ağva'daki Yeşilçay Deresi taştı. Su basan yollarda ulaşım aksarken bazı araçlar mahsur kaldı; evler, iş yerleri ve tarım arazileri de sudan nasibini aldı. İhbarla bölgeye gelen belediye, İSKİ, AFAD ve itfaiye ekipleri iş makineleri ve pompalarla tahliye çalışması başlattı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Şile'nin Ağva bölgesinde Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın sonucu yollar, tarım arazileri, evler ve bazı iş yerleri su altında kaldı.

EVLER VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA

Yağışların ardından su seviyesi yükselen Yeşilçay Deresi yatağından taştı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda belediye, İSKİ, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve dere yatağında tıkanan noktaların açılması için iş makineleri ve pompalarla çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA
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