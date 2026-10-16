İstanbul barajlarında doluluk yüzde 48,02'ye çıktı, Alibeyköy'de 73,47'ye ulaştı - Son Dakika
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İstanbul barajlarında doluluk yüzde 48,02'ye çıktı, Alibeyköy'de 73,47'ye ulaştı

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İstanbul barajlarında doluluk yüzde 48,02\'ye çıktı, Alibeyköy\'de 73,47\'ye ulaştı
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İstanbul'da etkili olan yoğun yağışlar barajlara yaradı; İSKİ verilerine göre kent genelindeki doluluk iki gün içinde yüzde 38'den yüzde 48,02'ye, Alibeyköy Barajı'nda ise yüzde 34,44'ten yüzde 73,47'ye çıktı. Alibeyköy'deki oran son bir yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da etkili olan yoğun yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İstanbul'da doluluk oranı iki gün gün içinde yüzde 38'den yüzde 48.02'ye çıktı. Alibeyköy barajında iki gün önce yüzde 34.44 olarak ölçülen doluluk oranı bugün yüzde 73,47'e çıktı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur birçok bölgede sellere sebep olurken İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre iki gün önce yüzde 38 olarak ölçülen doluluk oranı yoğun ve aralıksız yağışların ardından iki gün içinde yüzde 48.02'ye çıktı. Bu durum oldukça az olan doluluk oranlarını son 10 yıl ortalamasına yaklaştırdı. Geçen yıl aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 24.75, 2024 yılında yüzde 34.53, 2023 yılında yüzde 21.69 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışlar Alibeyköy barajında bir anda su seviyesini yükseltti. İki gün önce yüzde 34.44 olarak ölçülen doluluk oranı 48 saat içinde yüzde 73.47'e yükseldi. Bu doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL'UN BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Ömerli yüzde 66.17

Darlık yüzde 75.02

Elmalı yüzde 92.12

Terkos yüzde 36.04

Alibeyköy yüzde 73.47

Büyükçekmece yüzde 29.85

Sazlıdere yüzde 30,29

Istrancalar yüzde 78.33

Kazandere yüzde 8.18

Papuçdere yüzde 3.56

Kaynak: DHA
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