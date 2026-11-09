İBB Meclisi'nde Ülkü İnanlı, YENİ Parti grubu adına söz aldı - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Ülkü İnanlı, YENİ Parti grubu adına söz aldı

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İBB Meclisi\'nde Ülkü İnanlı, YENİ Parti grubu adına söz aldı
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İBB Meclisi\'nde Ülkü İnanlı, YENİ Parti grubu adına söz aldı
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İBB Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında YENİ Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, YENİ Parti grubu adına söz aldığını belirterek 'İstanbul'a hayırlı olsun YENİ Partimiz' dedi. İnanlı, Sarıyer'deki sel felaketine değinerek İBB ve İSKİ'nin selde çalıştığını savundu.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi YENİ Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, meclisteki konuşmasında, "YENİ Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. İstanbul'a hayırlı olsun YENİ Partimiz" dedi.

İBB Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı yapıldı. Burada konuşan İBB Meclisi YENİ Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, şunları söyledi:

"Öncelikle tüm meclisimizi ve İstanbulluları bugün YENİ Parti grubu adına selamlıyorum. YENİ Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. İstanbul'a hayırlı olsun YENİ Partimiz. Bugüne kadar bu mecliste hep birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği vizyonla onun yolunda bu grup 2024'te seçildiği şekliyle bugün farklı parti isimleri altında devam etsek bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbulluların yararına sürekli olarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizim YENİ Parti olarak öncelikli amacımız, hedefimiz ülkede demokratik bir cumhuriyet rejiminin yeniden tesisidir. Parlamenter sistem de bunun ilk ayaklarından birisidir. Biz önce adalet, önce hürriyet diyerek devam edeceğiz yolumuza ve özgürlük, demokrasi ve adalet yolunda Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde partimiz siyasi faaliyetlerine devam edecek. Adını halkın koyduğu YENİ Parti ile siyasi faaliyetlere devam ediyoruz."

"25 YIL YÖNETENLER SORUMLUDUR"

Geçen haftalarda Sarıyer'de etkili olan sel felaketine ilişkin de İnanlı, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bürokratlarımız da canla başla uyumadan sel felaketinde çalışmıştır. Bu ülkenin valisi de bu ülkenin yetkilileri de İçişleri Bakanı da 16 milyonluk bir şehir olan İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde elbette sorumluluğu gereği çalışma yapacaktır ama 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınıfta kalmıştır, iyi ki devletimiz var' diyenler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu devletin belediyesidir. Sadece Ekrem İmamoğlu yönetiyor diye siz bunları söyleyemezsiniz. Gereken yapılmıştır. Çok sayıda alınan önlemlere rağmen maalesef can kaybı yaşanmıştır ama bugüne kadar olduğu gibi İSKİ de Ekrem Başkanımızın göreve geldiği günden beri bütün altyapı yatırımlarına aynen daha büyük bir hızla devam edecek. Yine İstanbul'da şunu da hatırlatırım. Bugüne kadar yapılmayan yağmur suyuyla atık su arıtmaların ayrılmadığı, atık su borularının ayrılmadığı yerde 2019'dan sonra Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, yaptığı yatırımlarla bunları sağladı ve çok daha fazla bu şehirde her yağmurda, en ufak bir yağmurda su basan yerlere artık su basmıyor. Yaşadığımız çarpık kentleşmedir. Bu şehri İstanbul'u 25 yıl yönetenler, bu ülkeyi 24 yıl yönetenler bunların hepsinden sorumludur."

"HİÇ KİMSE BİZİ BÖLEMEZ"

Parti tartışmalarına değinen İnanlı, şunları dile getirdi:

"103 yıllık CHP'dir bizim kökenimiz. Biz ne kökenimizi ne partimizi inkar ederiz. Biz CHP'den geldik. Biz Atatürk'ün kurduğu, bu ülkenin kurucu partisi CHP'den geldik. Bugün YENİ Parti mensubu olarak devam etmemizin nedenini herkes biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla başlayan operasyonlar önce belediyelere, sonra partimize yapılan operasyonlarla devam etti. Hiç kimse bizi bölemez. Bizim kökenimiz CHP olduğu gibi biz CHP dönemindeki yaptıklarımıza da sahip çıkarız. YENİ Parti'yi sokakta Genel Başkanımız Özgür Özel'e bu halk kurdu. 'Kur partini, YENİ Parti ne zaman kurulacak' diye. O yüzden bizim adımız YENİ Parti'dir. Biz bu halkın menfaatleri için aynı coşkuyla, aynı istekle ve aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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