Üsküdar'da rögar patlaması bodrum katını pis suyla doldurdu, sakinler yardım bekliyor - Son Dakika
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Üsküdar'da rögar patlaması bodrum katını pis suyla doldurdu, sakinler yardım bekliyor

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Üsküdar\'da rögar patlaması bodrum katını pis suyla doldurdu, sakinler yardım bekliyor
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Üsküdar Bağlarbaşı'nda sağanak sonrası Çağ Apartmanı'nda rögar patladı ve bodrum katını pis su bastı. Ağır koku ve hijyen sorunu yaşayan sakinler, 185 ile İSKİ ve belediyeye başvurdukları halde günlerdir sonuç alamadıklarını belirterek yardım bekliyor.

Üsküdar'da etkili olan yağışla birlikte sokak üzerinde bulunan rögar patladı. Patlama nedeniyle bir evin bodrum katını pis su basarken, etrafa yayılan ağır koku nedeniyle apartman sakinleri zor anlar yaşayarak yardım çağrısında bulundu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi Gazi Caddesi İdevrim Sokak'ta bulunan Çağ Apartmanı'nda rögar patlaması meydana geldi. Patlayan rögar nedeniyle binanın bodrum katını pis su bastı. Yaşanan mağduriyeti anlatan bina sakinlerinden Mustafa Kemal Engin, suyun taşma nedeniyle binanın zarar gördüğünü belirterek, "Çarşamba günü yaşanan patlamayla birlikte binanın altı tamamen suyla doldu. Sular diz boyunu aştı. Su seviyesi zamanla azalsa da biriken pis su binanın temeline kadar işledi" dedi.

"Kokudan evlerimize giremiyoruz"

Ağır koku ve hijyen sorunu yüzünden apartman sakinlerinin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Engin, sözlerine şöyle devam etti: "İçeride ağır bir koku var. Daire sakinleri ve çocuklar kapıdan girerken burunlarını tutmak zorunda kalıyor. Kapı ve pencereleri açarak havalandırmaya çalışıyoruz ancak sorun devam ediyor. Sağlığımızdan endişe duyuyoruz. Gerekli tüm mercilere başvurduk. 185'i defalarca arayıp kayıt bıraktık. İSKİ'ye ve belediye birimlerine gittik, muhtarımız da devreye girdi. Ancak günlerdir kalıcı bir sonuç alamadık. Apartman sakinleri olarak mağdur durumdayız, yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyoruz" diyerek talebini dile getirdi.

Kaynak: İHA
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