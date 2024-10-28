Doğu Anadolu\'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Van'da, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Valilik bahçesinde tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Valilik Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Törene Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Fırat Aslan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Fuat Atan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Bitlis'te, Gökmeydan'da gerçekleştirilen törende, Vali Ahmet Karakaya, Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanı ve Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Muş

Muş'ta Kent Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Hakkari'de de Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Çelik ile beraberindekiler, Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" temalı resim sergisini gezdi.