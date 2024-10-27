Karlı Dağlarda Elma Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karlı Dağlarda Elma Hasadı

Geniş Video İzle

Yüksekova'da kar altında elma hasadı, zorlu koşullarda gerçekleştiriliyor. 12 bin ton bekleniyor.

27.10.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karlı dağlarda zorlu elma hasadı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elma hasadı, kar üstünde yapılıyor.

İran sınırında yer alan Esendere Beldesine bağlı Sarıyıldız Mahallesinde kış mevsiminin etkisini erken göstermesi nedeniyle elma hasadı kar üstünde yapılıyor. 2 bin rakımlı Sarıyıldız Mahallesinde erken gelen kış mevsimi nedeniyle tonlarca elma kar altında kalırken, ailesi ile birlikte araziye çıkan Necip Büyüksu isimli vatandaş, kar üstünde elma toplamaya başladı. Koparılan elmalar beyaza bürünmüş araziye serildikten sonra kasalara tek tek bırakılıyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, karlı dağlar içinde zorlu çalışma yapan Büyüksu ailesini ziyaret ederek, kendilerine bereketli bir sene diledi.

Kar üstünde elma hasadını yaptığını belirten Necip Büyüksu isimli vatandaş, "Biz tam İran sınırındayız ve arazimde dağın tepesinde. Zorlu bir çalışmayla elma hasadını yapıyoruz. Her sene kar yoktu. Bu sene erken gelen karlar içinde elmalarımızı alıyoruz. Önce elmalarımızı yere serdik ve ardından kasalara doldurduk. Bu sene 12 bin tona yakın elma bekliyorum. İnşallah bunların en kısa zamanda satışını gerçekleştireceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmayan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'e teşekkür ediyorum" dedi.

Karlı Dağlarda Elma Hasadı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlı Dağlarda Elma Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Karlı Dağlarda Elma Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.