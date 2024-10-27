Karlı Dağlarda Elma Hasadı

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Karlı dağlarda zorlu elma hasadı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elma hasadı, kar üstünde yapılıyor.

İran sınırında yer alan Esendere Beldesine bağlı Sarıyıldız Mahallesinde kış mevsiminin etkisini erken göstermesi nedeniyle elma hasadı kar üstünde yapılıyor. 2 bin rakımlı Sarıyıldız Mahallesinde erken gelen kış mevsimi nedeniyle tonlarca elma kar altında kalırken, ailesi ile birlikte araziye çıkan Necip Büyüksu isimli vatandaş, kar üstünde elma toplamaya başladı. Koparılan elmalar beyaza bürünmüş araziye serildikten sonra kasalara tek tek bırakılıyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, karlı dağlar içinde zorlu çalışma yapan Büyüksu ailesini ziyaret ederek, kendilerine bereketli bir sene diledi.

Kar üstünde elma hasadını yaptığını belirten Necip Büyüksu isimli vatandaş, "Biz tam İran sınırındayız ve arazimde dağın tepesinde. Zorlu bir çalışmayla elma hasadını yapıyoruz. Her sene kar yoktu. Bu sene erken gelen karlar içinde elmalarımızı alıyoruz. Önce elmalarımızı yere serdik ve ardından kasalara doldurduk. Bu sene 12 bin tona yakın elma bekliyorum. İnşallah bunların en kısa zamanda satışını gerçekleştireceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmayan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'e teşekkür ediyorum" dedi.