Son Dakika Esendere Haberleri

- Dün Dün 15:36 4 bin kişinin katıldığı düğünde Vali Akbıyık da halay çekti
4 bin kişinin katıldığı düğünde Vali Akbıyık da halay çekti Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım'ın kardeşi Sinan Yıldırım, Zeynep Çavmak ile dünya evine girdi.
- 31.10.2022 31 Eki 14:33 Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş Yüksekova'ya geldi
Almanya'dan yaklaşık 6 ay önce bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş, binlerce kilometre pedal çevirerek Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
- 12.10.2022 12 Eki 16:51 Son dakika haber | İzmir Adliyesine yönelik saldırıda bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor
Son dakika haberler... Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.
- 21.09.2022 21 Eyl 17:39 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Hakkari'de açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.
- 20.09.2022 20 Eyl 23:08 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin artık üretim planlamasını yapacağını belirterek, "Yani hangi toprağa ne ekileceğine karar vermek zorundayız.
- 18.09.2022 18 Eyl 12:16 SPOR Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
SPOR Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyorYaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari),(DHA)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanmak için ilçenin değişik yerlerinde ve köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
- 18.09.2022 18 Eyl 11:10 Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanmak için ilçenin değişik yerlerinde ve köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
- 05.09.2022 05 Eyl 15:34 Hakkari'de ineği telef olan kadına iki inek hediye edildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ineği uçurumdan düşerek telef olan kadına, Valilik ve Ankara Etimesgut Belediyesince iki inek hediye edildi.
- 05.09.2022 05 Eyl 12:55 Tek geçim kaynağı ineği ölen kadına yenisi alındı
ANKARA Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan düşerek ölen ineği için gözyaşı döken 6 çocuk annesi Nafiye Bilican'a (65), inek aldı.
- 30.08.2022 30 Ağu 13:28 Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
- 30.08.2022 30 Ağu 12:32 Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bitlis'te düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
- 18.08.2022 18 Ağu 11:20 Yüksekova'da tescilli "Çirek Peyniri"nin tanıtım toplantısı düzenlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen ve coğrafi işaret tescil belgesi verilen "Çirek Peyniri"nin tanıtım toplantısı ve sertifika töreni düzenlendi.
- 15.08.2022 15 Ağu 15:09 AÇIK HAVADA TEKVANDO EĞİTİMİ
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen tekvando eğitimlerine devam eden gençlere ve miniklere, açık havada antrenman yaptırılıyor.
- 10.08.2022 10 Ağu 15:26 Yüksekova'da korkutan balık ölümleri
Yüksekova'da korkutan balık ölümleriHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir derede yaşanan balık ölümleri korkuttu.
- 09.08.2022 09 Ağu 10:12 YÜKSEKOVA DİLİMLİ BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ, 30 METRE DÜŞTÜ
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında yapılan Dilimli Barajı da kuraklıktan etkilendi.
- 09.08.2022 09 Ağu 09:26 Hakkari Yüksekova'da yaşanan kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi 30 metre azaldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan kuraklık sonucu bölgenin ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı'nda su seviyesinin aniden 30 metre düştü. Uzmanlar, yağış gelmediği takdirde 2 aya kadar barajda su kalmayacağına dair tahminde bulunuyor.
- 05.08.2022 05 Ağu 13:35 İran sınırında berivanlar yaylalara ücretsiz taşınıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla berivanlar yaylalara ücretsiz taşınıyor.
- 28.07.2022 28 Tem 14:59 AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek, şehit güvenlik korucularının taziyesine katıldı
AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki partililerle 4 gün önce Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
- 28.07.2022 28 Tem 09:03 10 yıldır ürettiği sebzeleri ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mecit Büyüksu isimli vatandaş, 10 sene önce kendi imkanlarıyla kurduğu serada ürettiği sebzeleri vatandaşlara bedava dağıtıyor.
- 27.07.2022 27 Tem 16:51 İzmir Adliyesine yönelik saldırıda, bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor
Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.
- 26.07.2022 26 Tem 06:21 Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı
Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı Şehitlerin taziyesinde konuşan Bakan Soylu: "Sınırlarımızın içerisini nasıl temizlemişsek, sınırlarımızın dışını da kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek şehitlerimize namus burcumuzdur" İçişleri Bakanı Süleyman...
- 21.07.2022 21 Tem 14:15 Türkiye-İran sınırında metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
- 16.07.2022 16 Tem 00:16 Yüksekova'da binlerce kişi dev Türk bayrağıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi dev Türk bayrağıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşüne katıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle binlerce kişi Türk Bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
- 10.07.2022 10 Tem 00:12 Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
- 06.07.2022 06 Tem 18:34 Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
- 20.06.2022 20 Haz 16:10 TIR, önce direk ve ağaçlara sonra minibüse çarptı: 1 yaralı
VAN'da İran plakalı TIR, önce aydınlatma direkleri ile ağaçlara ardından minibüse çarptı.
- 17.06.2022 17 Haz 23:08 Başkan Büyüksu trafik kazası geçirdi
Başkan Büyüksu trafik kazası geçirdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı.
- 17.06.2022 17 Haz 17:01 Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler
Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karne alan öğrenciler, doyasıya halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.
- 16.06.2022 16 Haz 10:20 Kaymakam Çimşit, arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşları ziyaret etti
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçenin Pizok mevkiinde arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
- 10.06.2022 10 Haz 12:34 Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul ve Esendere'de uyuşturucu operasyonları
Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul ve Esendere'de uyuşturucu operasyonları İstanbul'da 2 milyon tane captagon hap, Hakkari'de 742 kilogram metamfetamin ele geçirildi Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Esendere...
- 10.06.2022 10 Haz 10:38 Bölge Müdürü Yavuz: "Pasinler ovamız sadece Erzurum'un değil ülkemizin güzide ovalarındadır"
Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, tarımsal üretimin artırılmasına yönelik sulama projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.
- 09.06.2022 09 Haz 11:30 Bakan Muş 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin yakalandığını bildirdi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.
- 09.06.2022 09 Haz 11:15 Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul ve Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.
- 28.05.2022 28 May 13:41 Kadın girişimci devletin desteğiyle köyünde iş yerini kurdu
Kadın girişimci devletin desteğiyle köyünde iş yerini kurdu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan genç girişimci kadın Nazmiye Diri, aldığı hibe desteğiyle köyünde kurduğu 'Soğuk hava deposu' ile işinin patronu oldu.
- 23.05.2022 23 May 15:41 Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi
- Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koro tarafından verilen müzik ziyafeti büyük ilgi gördü.
- 19.05.2022 19 May 22:51 Yüksekova'da İran sınırına 50 bisikletle yol aldılar
Yüksekova'da İran sınırına 50 bisikletle yol aldılar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle, bir araya gelen grup 50 bisikletle Yüksekova ve Esendere arasında başlayarak İran sınırına kadar 25 kilometre yol aldılar.
- 17.05.2022 17 May 13:01 Esendere'de "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi.
- 17.05.2022 17 May 11:00 Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
Aydın İncirliova'da düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonalarına farklı kategorilerde katılan Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Kahta Esendere Ortaokulu dereceye girdi.
- 10.05.2022 10 May 15:06 İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı
Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında kullanılan patlayıcıları, olaydan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
- 10.05.2022 10 May 03:11 Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
- 09.05.2022 09 May 14:22 Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
- 05.05.2022 05 May 19:29 Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
- 05.05.2022 05 May 15:30 Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
- 02.05.2022 02 May 20:05 Yüksekova'da bayramlaşma programı düzenledi
Yüksekova'da bayramlaşma programı düzenlediHAKKARİ –Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Bayramlaşma programı düzenledi.
- 07.04.2022 07 Nis 21:50 Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, kadın şiddetine dikkat çekmek için kadın futbol turnuvası düzenlendi.
- 01.04.2022 01 Nis 14:22 Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri izci oldu
Göksun İlçesinde öğrencilerin tabiatta daha çok vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla doğa etkinliği düzenlendi.
- 18.03.2022 18 Mar 09:42 Farklı meslek gruplarından oluşan korodan müzik ziyafeti
Farklı meslek gruplarından oluşan korodan müzik ziyafeti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koro tarafından verilen müzik ziyafeti büyük ilgi gördü.
- 16.03.2022 16 Mar 11:44 Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi.
- 14.03.2022 14 Mar 13:48 Doç. Dr. Palabıyık: "Kılıçdaroğlu içi boş vaatlerle bölge siyasetini zedeliyor"
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun bölgede kazanamayacağını bildiği için içi boş vaatlerle aşiret liderlerini yanılttığını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu içi boş vaatlerle bölge siyasetini zedeliyor" dedi.
- 13.03.2022 13 Mar 20:35 Son dakika yerel: Başkan Özbek, PCR test ücretini kaldıran bakanlara teşekkür etti
Son dakika haberi... AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Gümrük Sınır kapısında uygulanan 170 TL PCR testi ücretini kaldırarak halkın bu mağduriyetini gideren bakanlara teşekkür etti.
- 11.03.2022 11 Mar 19:28 Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi
Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedişubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı, mart ayına rağmen buzları hala çözülmedi.
- 11.03.2022 11 Mar 11:18 Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ocak-şubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı'nda buzlar mart ayına rağmen hala çözülmedi.
- 11.03.2022 11 Mar 09:53 'VAN SHOPPİNG FEST' İLE HEDEF, 400 BİN TURİST
VAN Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15-29 Mart tarihinde 'Shopping Fest' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor.
- 07.03.2022 07 Mar 13:02 Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu, Yüksekova ve Şemdinli'yi ziyaret etti
Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
- 05.03.2022 05 Mar 14:30 PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan (93), memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.
- 01.03.2022 01 Mar 12:34 Hakkari'de 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.
- 28.02.2022 28 Şub 22:02 Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta maçında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu.
- 19.02.2022 19 Şub 12:08 Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi
Yediveren Mezrası'nda çığ düştü.
- 14.02.2022 14 Şub 11:04 İzmir Adliyesine saldırı için patlayıcı getiren teröriste istenen ceza belli oldu
İzmir Adliyesine saldırı için patlayıcı getiren teröriste istenen ceza belli olduİZMİR Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki hain saldırıda kullanılmak üzere getirilen patlayıcıları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e otobüsle...
- 07.02.2022 07 Şub 09:46 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.
- 02.02.2022 02 Şub 10:04 Yüksekova'da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Yüksekova'da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyorHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.
- 01.02.2022 01 Şub 17:18 Üs bölgelerinin ulaşımını sağlayan yolda metrelerce karla mücadele
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 üs bölgenin ulaşımının sağlandığı ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yol, ekiplerin 4 günlük çalışmayla açıldı.
- 23.01.2022 23 Oca 18:25 Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı
Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde araçları karda mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerini askerler kurtardı.
- 19.01.2022 19 Oca 09:43 Eksi 30 derecede Dilimli Barajı dondu
- Eksi 30 derecede Dilimli Barajı dondu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı, hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulmasıyla kısmen dondu.
- 16.01.2022 16 Oca 20:36 Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü belediye ekiplerince kurtarıldı.
- 16.01.2022 16 Oca 16:59 Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kapanan köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 16.01.2022 16 Oca 12:45 Kar savaşçıları görev başında
- Kar savaşçıları görev başında Karayolları ekipleri; kar, tipi, sis ve çığ tehlikesine rağmen yolları açık tutmak için mücadele ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve ana yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 117.
- 14.01.2022 14 Oca 14:10 Esendere Belediyesinden 'hoş geldin bebek' seti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebekler için "Hoş Geldin Bebek Seti" oluşturdu.
- 14.01.2022 14 Oca 12:23 İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı
İran İslam Cumhuriyeti tarafından geçtiğimiz günlerde tek taraflı kapatılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Sınır Kapısı bugün itibariyle tekrar geçişlere açıldı.
- 14.01.2022 14 Oca 11:58 ESENDERE GÜMRÜK KAPISI YENİDEN AÇILDI
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan geçen yıl 24 Aralık'ta pandemi nedeniyle İran tarafından tek taraflı alarak kapatılan Esendere Gümrük Kapısı, dün yeniden giriş ve çıkışlara açıldı.
- 14.01.2022 14 Oca 09:11 İran tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı
İran İslam Cumhuriyeti tarafından geçtiğimiz günlerde tek taraflı kapatılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı bugün itibariyle tekrar geçişlere açıldı.
- 12.01.2022 12 Oca 09:08 Yüksekova İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphane törenle açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun desteğiyle kentteki bir okulda kurulan ve babası Hacı Ali Büyüksu'nun adının verildiği kütüphane açıldı.
- 11.01.2022 11 Oca 08:46 İHA Muhabiri Metin Tek'e başarı plaketi verildi
Hakkari Gazeteciler Cemiyetinin hazırladığı '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' programı kapsamında İhlas Haber Ajansı Yüksekova Muhabiri Metin Tek'e başarı plaketi verildi.
- 07.12.2021 07 Ara 12:55 Hakkari'de 20 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 kilogram eroin ele geçirildi.
- 07.12.2021 07 Ara 12:07 İki sırt çantasında 20 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sınır hattında yurda girmeye çalışırken fark edilen 2 şahıs İran tarafına kaçarken bıraktıkları iki sırt çantasında toplam 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
- 07.12.2021 07 Ara 12:06 Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son 1 haftada; İstanbul, Hatay, Hakkari ve Antalya'da gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 255 kilo uyuşturucu ele geçirildi.