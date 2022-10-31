Son Dakika Esendere Haberleri

15:36 4 bin kişinin katıldığı düğünde Vali Akbıyık da halay çekti 4 bin kişinin katıldığı düğünde Vali Akbıyık da halay çekti Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım'ın kardeşi Sinan Yıldırım, Zeynep Çavmak ile dünya evine girdi.

14:33 Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş Yüksekova'ya geldi Almanya'dan yaklaşık 6 ay önce bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş, binlerce kilometre pedal çevirerek Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

16:51 Son dakika haber | İzmir Adliyesine yönelik saldırıda bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor Son dakika haberler... Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.

23:08 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de konuştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin artık üretim planlamasını yapacağını belirterek, "Yani hangi toprağa ne ekileceğine karar vermek zorundayız.

12:16 SPOR Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor SPOR Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyorYaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari),(DHA)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanmak için ilçenin değişik yerlerinde ve köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

11:10 Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanmak için ilçenin değişik yerlerinde ve köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

15:34 Hakkari'de ineği telef olan kadına iki inek hediye edildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ineği uçurumdan düşerek telef olan kadına, Valilik ve Ankara Etimesgut Belediyesince iki inek hediye edildi.

12:55 Tek geçim kaynağı ineği ölen kadına yenisi alındı ANKARA Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan düşerek ölen ineği için gözyaşı döken 6 çocuk annesi Nafiye Bilican'a (65), inek aldı.

13:28 Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

11:20 Yüksekova'da tescilli "Çirek Peyniri"nin tanıtım toplantısı düzenlendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen ve coğrafi işaret tescil belgesi verilen "Çirek Peyniri"nin tanıtım toplantısı ve sertifika töreni düzenlendi.

15:09 AÇIK HAVADA TEKVANDO EĞİTİMİ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen tekvando eğitimlerine devam eden gençlere ve miniklere, açık havada antrenman yaptırılıyor.

15:26 Yüksekova'da korkutan balık ölümleri Yüksekova'da korkutan balık ölümleriHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir derede yaşanan balık ölümleri korkuttu.

10:12 YÜKSEKOVA DİLİMLİ BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ, 30 METRE DÜŞTÜ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında yapılan Dilimli Barajı da kuraklıktan etkilendi.

09:26 Hakkari Yüksekova'da yaşanan kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi 30 metre azaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan kuraklık sonucu bölgenin ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı'nda su seviyesinin aniden 30 metre düştü. Uzmanlar, yağış gelmediği takdirde 2 aya kadar barajda su kalmayacağına dair tahminde bulunuyor.

13:35 İran sınırında berivanlar yaylalara ücretsiz taşınıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla berivanlar yaylalara ücretsiz taşınıyor.

14:59 AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek, şehit güvenlik korucularının taziyesine katıldı AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki partililerle 4 gün önce Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

09:03 10 yıldır ürettiği sebzeleri ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mecit Büyüksu isimli vatandaş, 10 sene önce kendi imkanlarıyla kurduğu serada ürettiği sebzeleri vatandaşlara bedava dağıtıyor.

16:51 İzmir Adliyesine yönelik saldırıda, bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.

06:21 Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı Şehitlerin taziyesinde konuşan Bakan Soylu: "Sınırlarımızın içerisini nasıl temizlemişsek, sınırlarımızın dışını da kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek şehitlerimize namus burcumuzdur" İçişleri Bakanı Süleyman...

14:15 Türkiye-İran sınırında metamfetamin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

00:16 Yüksekova'da binlerce kişi dev Türk bayrağıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşüne katıldı Yüksekova'da binlerce kişi dev Türk bayrağıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşüne katıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle binlerce kişi Türk Bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

00:12 Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

18:34 Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

23:08 Başkan Büyüksu trafik kazası geçirdi Başkan Büyüksu trafik kazası geçirdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı.

17:01 Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karne alan öğrenciler, doyasıya halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

10:20 Kaymakam Çimşit, arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşları ziyaret etti Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçenin Pizok mevkiinde arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

12:34 Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul ve Esendere'de uyuşturucu operasyonları Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul ve Esendere'de uyuşturucu operasyonları İstanbul'da 2 milyon tane captagon hap, Hakkari'de 742 kilogram metamfetamin ele geçirildi Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Esendere...

11:30 Bakan Muş 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin yakalandığını bildirdi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

11:15 Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul ve Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.

13:41 Kadın girişimci devletin desteğiyle köyünde iş yerini kurdu Kadın girişimci devletin desteğiyle köyünde iş yerini kurdu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan genç girişimci kadın Nazmiye Diri, aldığı hibe desteğiyle köyünde kurduğu 'Soğuk hava deposu' ile işinin patronu oldu.

15:41 Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi - Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koro tarafından verilen müzik ziyafeti büyük ilgi gördü.

22:51 Yüksekova'da İran sınırına 50 bisikletle yol aldılar Yüksekova'da İran sınırına 50 bisikletle yol aldılar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle, bir araya gelen grup 50 bisikletle Yüksekova ve Esendere arasında başlayarak İran sınırına kadar 25 kilometre yol aldılar.

11:00 Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi Aydın İncirliova'da düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonalarına farklı kategorilerde katılan Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Kahta Esendere Ortaokulu dereceye girdi.

15:06 İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında kullanılan patlayıcıları, olaydan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

03:11 Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

14:22 Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

19:29 Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

15:30 Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

20:05 Yüksekova'da bayramlaşma programı düzenledi Yüksekova'da bayramlaşma programı düzenlediHAKKARİ –Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Bayramlaşma programı düzenledi.

21:50 Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, kadın şiddetine dikkat çekmek için kadın futbol turnuvası düzenlendi.

14:22 Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri izci oldu Göksun İlçesinde öğrencilerin tabiatta daha çok vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla doğa etkinliği düzenlendi.

09:42 Farklı meslek gruplarından oluşan korodan müzik ziyafeti Farklı meslek gruplarından oluşan korodan müzik ziyafeti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koro tarafından verilen müzik ziyafeti büyük ilgi gördü.

11:44 Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi.

13:48 Doç. Dr. Palabıyık: "Kılıçdaroğlu içi boş vaatlerle bölge siyasetini zedeliyor" Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun bölgede kazanamayacağını bildiği için içi boş vaatlerle aşiret liderlerini yanılttığını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu içi boş vaatlerle bölge siyasetini zedeliyor" dedi.

20:35 Son dakika yerel: Başkan Özbek, PCR test ücretini kaldıran bakanlara teşekkür etti Son dakika haberi... AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Gümrük Sınır kapısında uygulanan 170 TL PCR testi ücretini kaldırarak halkın bu mağduriyetini gideren bakanlara teşekkür etti.

19:28 Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedişubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı, mart ayına rağmen buzları hala çözülmedi.

11:18 Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ocak-şubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı'nda buzlar mart ayına rağmen hala çözülmedi.

09:53 'VAN SHOPPİNG FEST' İLE HEDEF, 400 BİN TURİST VAN Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15-29 Mart tarihinde 'Shopping Fest' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor.

14:30 PİNYANİŞİ AŞİRETİ LİDERİ, HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan (93), memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

12:34 Hakkari'de 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

11:04 İzmir Adliyesine saldırı için patlayıcı getiren teröriste istenen ceza belli oldu İzmir Adliyesine saldırı için patlayıcı getiren teröriste istenen ceza belli olduİZMİR Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki hain saldırıda kullanılmak üzere getirilen patlayıcıları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e otobüsle...

09:46 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

10:04 Yüksekova'da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor Yüksekova'da 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyorHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

17:18 Üs bölgelerinin ulaşımını sağlayan yolda metrelerce karla mücadele Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 üs bölgenin ulaşımının sağlandığı ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yol, ekiplerin 4 günlük çalışmayla açıldı.

18:25 Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde araçları karda mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerini askerler kurtardı.

09:43 Eksi 30 derecede Dilimli Barajı dondu - Eksi 30 derecede Dilimli Barajı dondu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı, hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulmasıyla kısmen dondu.

20:36 Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü belediye ekiplerince kurtarıldı.

16:59 Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kapanan köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12:45 Kar savaşçıları görev başında - Kar savaşçıları görev başında Karayolları ekipleri; kar, tipi, sis ve çığ tehlikesine rağmen yolları açık tutmak için mücadele ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve ana yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 117.

14:10 Esendere Belediyesinden 'hoş geldin bebek' seti Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebekler için "Hoş Geldin Bebek Seti" oluşturdu.

12:23 İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı İran İslam Cumhuriyeti tarafından geçtiğimiz günlerde tek taraflı kapatılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Sınır Kapısı bugün itibariyle tekrar geçişlere açıldı.

11:58 ESENDERE GÜMRÜK KAPISI YENİDEN AÇILDI HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan geçen yıl 24 Aralık'ta pandemi nedeniyle İran tarafından tek taraflı alarak kapatılan Esendere Gümrük Kapısı, dün yeniden giriş ve çıkışlara açıldı.

09:11 İran tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı İran İslam Cumhuriyeti tarafından geçtiğimiz günlerde tek taraflı kapatılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı bugün itibariyle tekrar geçişlere açıldı.

09:08 Yüksekova İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphane törenle açıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun desteğiyle kentteki bir okulda kurulan ve babası Hacı Ali Büyüksu'nun adının verildiği kütüphane açıldı.

08:46 İHA Muhabiri Metin Tek'e başarı plaketi verildi Hakkari Gazeteciler Cemiyetinin hazırladığı '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' programı kapsamında İhlas Haber Ajansı Yüksekova Muhabiri Metin Tek'e başarı plaketi verildi.

12:07 İki sırt çantasında 20 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sınır hattında yurda girmeye çalışırken fark edilen 2 şahıs İran tarafına kaçarken bıraktıkları iki sırt çantasında toplam 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi.