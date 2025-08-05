Hakkari\'de İki Dolandırıcı Yakalandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Silahla Yağma" suçlarından toplam 2 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.M. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı suç kaydı bulunan C.A. isimli şahıslar Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi" denildi. - HAKKARİ