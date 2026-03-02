Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu - Son Dakika
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
02.03.2026 21:12
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
Haber Videosu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Hakkari'nin Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Tır şoförleri, geçişlerde yaşanan gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısının ardından Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 3'üncü gününde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

2 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

İşlemlerin yavaşlamasıyla birlikte sınırda yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Bölgedeki askeri hareketlilik ve tırmanan gerginlik, sınır ticareti ve lojistik geçişlerini olumsuz etkiledi. Türkiye'den İran'a yük taşıyan çok sayıda tır, gümrük sahası ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

5 GÜNDÜR GEÇMEK İÇİN BEKLİYOR

Sınır kapısında 5 gündür geçiş sırası beklediğini belirten tır şoförü Ahmedi Pjani, bölgedeki belirsizlik ve teknik aksaklıklar nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti. Pjani, "Günlerdir sınırda bekliyoruz. İnternet bağlantısı olmadığı için ailelerimizle iletişim kuramıyoruz ve herkes büyük bir tedirginlik yaşıyor.

Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz; yiyeceğimiz tükenmek üzere, hijyen imkanları ise yetersiz. Bu duruma bir an önce çözüm getirilmesini bekliyoruz. Savaş herkes için kötü sonuçlar doğurur. Temennimiz bu sürecin kısa sürede sona ermesi ve işimize dönmemizdir" dedi.

Yetkililerin gümrükteki geçiş süreçlerini hızlandırmak ve oluşan yoğunluğu eritmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu - Son Dakika

