Esendere beldesinde duvar çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında yer alan Esendere Belde Belediyesi, vatandaşlara daha güvenli ve modern hizmet alanları kazandırmak amacıyla yürüttüğü altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye tarafından planlanan program çerçevesinde, beldenin sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sağlayan spor tesisleri, halk kütüphanesi ve düğün salonunun yer aldığı bölgede perde duvar yapım çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, görevli personele kolaylıklar diledi. Yürütülen projenin önemine değinen Belediye Başkanı Büyüksu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Beldemizin sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sağlayan spor tesisleri, halk kütüphanesi ile düğün salonumuzun bulunduğu alanda perde duvar çalışmalarımız planlanan program çerçevesinde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza daha güvenli ve modern hizmet alanları kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Beldemize hayırlı olmasını diliyorum."

Tam güvenli ve modern bir şehir hedefiyle yürütülen çevre düzenleme ve tahkimat çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor. - HAKKARİ