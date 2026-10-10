Hakkari Yüksekova\'da otomobil koyun sürüsüne çarptı, 4 kişi yara almadan atlattı

Hakkari Yüksekova'da otomobil koyun sürüsüne çarptı, 4 kişi yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova-Esendere yolunda Dilimli Barajı yakınlarında koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi yara almadan atlattı, 20 koyun telef oldu. Araçta ağır hasar oluşurken, telef olan koyunlar yol kenarına kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Yüksekova- Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi. Yola inen sürüye çarpan otomobilde bulunan 4 kişinin yara almadan kurtulduğu kazada, araçta ağır hasar oluşurken, 20 koyun da telef oldu. Başka bir kazaya sebebiyet vermesin diyen koyunlar yol kenarına kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
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