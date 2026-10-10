Hakkari Yüksekova\'da otomobil koyun sürüsüne çarptı, 4 kişi yara almadan atlattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Yüksekova- Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi. Yola inen sürüye çarpan otomobilde bulunan 4 kişinin yara almadan kurtulduğu kazada, araçta ağır hasar oluşurken, 20 koyun da telef oldu. Başka bir kazaya sebebiyet vermesin diyen koyunlar yol kenarına kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.