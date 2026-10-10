Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir - Son Dakika
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Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir

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Ataşehir ve Eyüpsultan\'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
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Ataşehir ve Eyüpsultan belediye meclislerinde bugün başkanvekilliği seçimleri yapılıyor. 6 üyenin parti değiştirmesi ve kısıtlı üyeler nedeniyle çoğunluğun Cumhur İttifakı’na geçtiği Ataşehir’de başkanvekilliğinin AK Parti’ye geçmesi beklenirken, Eyüpsultan’da CHP çoğunluğu elinde bulunduruyor.

İstanbul’un Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde belediye meclisleri, başkanvekili seçimleri gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Ataşehir Belediye Meclisi saat 10.00’da sandık başına giderken, Eyüpsultan Belediye Meclisi’ndeki seçim mesaisi ise saat 14.00’te başlayacak.

ATAŞEHİR'DE SİYASİ DENGELER EL DEĞİŞTİRDİ

Ataşehir Belediye Meclisi’nde seçim öncesinde kritik gelişmeler yaşandı. CHP listelerinden seçilen 6 meclis üyesinin AK Parti’ye katılmasıyla meclisteki üye dağılımı köklü biçimde değişti. Ayrıca Belediye Başkanvekili Murat Güneş’in görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte CHP grupta oy kullanma hakkı kısıtlanan üye sayısı 3’e yükseldi.

MATEMATİKSEL ÜSTÜNLÜK CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ

Seçim öncesi mevcut tabloya göre Ataşehir Belediye Meclisi’nde 3’ü kısıtlı olmak üzere 17 CHP’li, 16 AK Partili, 2 MHP’li ve 3 bağımsız üye yer alıyor. Cumhur İttifakı toplam 18 üyeyle mecliste temsil edilirken; CHP’li 3 kısıtlı üyenin oy kullanamayacak olması nedeniyle CHP’nin oy kullanabilir üye sayısı 14’e düşüyor. Değişen aritmetik doğrultusunda Ataşehir’de başkanvekilliği görevinin AK Parti adayı tarafından kazanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP VE YENİ PARTİ ADAY ÇIKARMIYOR 

AK Parti ve MHP aday olarak Serdar Orhan'ı gösterdi. CHP ve Yeni Parti ise bugün seçimle ilgili yeni bir karar oldu. Buna göre iki parti aday çıkarmayacak. Ayrıca meclis üyelerinin seçime katılmayacağı bildirildi.

Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir

İLK TUR TAMAMLANDI

İlk turda Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy geçersiz sayıldı. Çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

EYÜPSULTAN’DA CHP ÇOĞUNLUĞUNU KORUYOR

Günün bir diğer seçim adresi olan Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde ise CHP’nin sayısal üstünlüğü devam ediyor. Toplam 22 üyesi bulunan CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste, Cumhur İttifakı 14 üyeyle temsil ediliyor. Eyüpsultan’daki başkanvekilliği seçimi saat 14.00’te başlayacak.

Cumhuriyet Halk PartisiEyüpsultanAK PartiAtaşehirPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Abdullah Abdullah:
    Sandıklar kuruldu. Milli irade hırsızlığını kılıfına uydurmada son aşamaya gelindi. Ahlak yoksa utanma da yoktur. 15 5 Yanıtla
    Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Hangi dine hizmet ettiğin belli değil yazmandan 2 13
    hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Ahlaktan bahsetmek için ahlaklı davranmak gerekir, işine gelince ahlak gelmeyince tü kaka diyemessin, dersen millete eğlenceden ibaret oşutsun 5 2
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Sondakika, CHP diyorsunun Yeni rakı liderinin resmini koyuyorsunuz Kemal, olması lazımdı,bunda bir algı var. 2 3
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Barbaros, bir hanim olarsk, ettigin hakareti unuttun mu? Alzheimer mi basladi, Ya ozurdile...ya da davam mahsere veya tazminat. ...Erkek olsaydim hakaretin zoruma gitmezdii, ayni hakareti yapardim olay biterdi...Ya özür dile, ya tazmant davasi acarim, ya da davam mahserde bulusuruz....birde kuyruguna mi kopardim diyor, keske kuyrugumu koparsaydin da o hakareti yapmasaydin...seni rahat birakmam...akilliysan özürdilersin 1 1
    sade vatandaş sade vatandaş:
    bir rakı sofrasında yediğin kendi paranmı yoksa halkın devletin milletin parasınımı çalıp yiyip israf etmek daha haramdır? 0 0
  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Akp den chp ye geçiş olsaydı, demokrasi bu denecekti, şimdi iradeye çöküş diyorsunuz, Akp kimseyi zorla geçirmiyor, hırsızdan arsızdan yaka silkeleyen akp ye geçiyor, bunu o kalın kafanıza sokmanız lazım 4 5 Yanıtla
    Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    KAFAYA SOK DEMEK Milli iradeye hakarettir 1 0
    hakinen6321 hakinen6321:
    AKP'den CHP'ye geçiş oldumu şimdiye kadar belediye bazında? korkudan kimse yapabilirmi böyle bişey? 1 0
    onur pari onur pari:
    Hadi lan oradan 1 0
    Kubilay Sarı Kubilay Sarı:
    Madem öyle niye şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı CHP den akpye geçmemişti. Niye hiçbir CHP belediyesine operasyon yapılmamıştı. Herşey neden son bir senede oluyor. AKP seçimi kaybetceğini anladığı için. Bunu kafana sok dicem ama önce kafa olması lazım 0 0
  • Abdullah Abdullah:
    Uyumaya devam edersen uyandığında atı alanın Üsküdar'ı geçtiğini anlarsın. 6 2 Yanıtla
  • özgür tilki özgür tilki:
    Sandık falan bi sürü iş şimdi boşa masraf burası bizim de çök bitsin niye uğraşıyorsunuz ki?? 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Karacabey Mehmet Karacabey:
    Siyaseti böye yapıcaklarsa dahada AKP ye oy vermem.. Kafayı kuma gömmüşler sokağın sesine hiç kulak vermiyolar..Millet bizimle dalga geçiyor kahvehaneye çıkamaz olduk ya.. 1 0 Yanıtla
    Kubilay Sarı Kubilay Sarı:
    Verirsin verirsin böyle konuşanları çok gördük i. Sandığa gidince kendine Bi bahane bulursun yine verirsin 0 0
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