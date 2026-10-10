Ataşehir ve Eyüpsultan\'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir

İstanbul’un Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde belediye meclisleri, başkanvekili seçimleri gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Ataşehir Belediye Meclisi saat 10.00’da sandık başına giderken, Eyüpsultan Belediye Meclisi’ndeki seçim mesaisi ise saat 14.00’te başlayacak.

ATAŞEHİR'DE SİYASİ DENGELER EL DEĞİŞTİRDİ

Ataşehir Belediye Meclisi’nde seçim öncesinde kritik gelişmeler yaşandı. CHP listelerinden seçilen 6 meclis üyesinin AK Parti’ye katılmasıyla meclisteki üye dağılımı köklü biçimde değişti. Ayrıca Belediye Başkanvekili Murat Güneş’in görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte CHP grupta oy kullanma hakkı kısıtlanan üye sayısı 3’e yükseldi.

MATEMATİKSEL ÜSTÜNLÜK CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ

Seçim öncesi mevcut tabloya göre Ataşehir Belediye Meclisi’nde 3’ü kısıtlı olmak üzere 17 CHP’li, 16 AK Partili, 2 MHP’li ve 3 bağımsız üye yer alıyor. Cumhur İttifakı toplam 18 üyeyle mecliste temsil edilirken; CHP’li 3 kısıtlı üyenin oy kullanamayacak olması nedeniyle CHP’nin oy kullanabilir üye sayısı 14’e düşüyor. Değişen aritmetik doğrultusunda Ataşehir’de başkanvekilliği görevinin AK Parti adayı tarafından kazanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP VE YENİ PARTİ ADAY ÇIKARMIYOR

AK Parti ve MHP aday olarak Serdar Orhan'ı gösterdi. CHP ve Yeni Parti ise bugün seçimle ilgili yeni bir karar oldu. Buna göre iki parti aday çıkarmayacak. Ayrıca meclis üyelerinin seçime katılmayacağı bildirildi.

İLK TUR TAMAMLANDI

İlk turda Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy geçersiz sayıldı. Çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

EYÜPSULTAN’DA CHP ÇOĞUNLUĞUNU KORUYOR

Günün bir diğer seçim adresi olan Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde ise CHP’nin sayısal üstünlüğü devam ediyor. Toplam 22 üyesi bulunan CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste, Cumhur İttifakı 14 üyeyle temsil ediliyor. Eyüpsultan’daki başkanvekilliği seçimi saat 14.00’te başlayacak.