Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro

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Aziz Yıldırım, Real Madrid\'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
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Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için İspanyol devine 30 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Faslı oyuncunun transferini noktalandırmak için yoğun çaba sarf edecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gözünü İspanya'ya dikti. Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen hücum oyuncusu Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için dev bir operasyon başlattı.

30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Yaratıcı yetenekleri ve skora katkısıyla öne çıkan Faslı yıldız için kesenin ağzını açan sarı-lacivertli yönetim, Real Madrid'e 30 milyon Euro seviyesinde resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İspanyol devindeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadroya katmak isteyen yönetim, transferi bitirmek adına tüm şartları zorlayacak.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

Sözleşme durumunun yarattığı fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçeli kurmayları, oyuncunun temsilcisi ve İspanyol kulübüyle temaslarını sıklaştırarak tüm imkanlarını seferber edeceği vurgulandı.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro

BU SEZON SADECE 4 MAÇI VAR

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brahim Diaz'a La Liga'da 3, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maçta görev verdi. Faslı oyuncu, toplamda 178 dakika sahada kalabildi.

FAS MİLLİ TAKIMI'NA GİTTİ

Diaz, Haziran 2021'de ispanya Milli Takımı'ndan davet aldı ve Litvanya ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.

Ancak sonrasında İspanya Milli Takımı'nda oynayamadı. Bunu üzerine Fas Milli Takımı'nın davetini kabul etti. Sadece 1 kez hazırlık maçında İspanya forması giydiği için FIFA'nın kuralları gereği Fas'ta oynama şansını yakaladı.

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