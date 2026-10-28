Hakkari Yüksekova'da kamyonet şarampole devrildi, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da kamyonet şarampole devrildi, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Hakkari Yüksekova\'da kamyonet şarampole devrildi, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova-Esendere kara yolunun Dilimli Barajı yakınlarında kontrolden çıkan 04 DD 343 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yüksekova- Esendere kara yolunun Dilimli Barajı yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 04 DD 343 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da kamyonet şarampole devrildi, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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