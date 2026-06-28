İran sınırındaki yayla yolları kardan temizleniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki yayla yollarında yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamladı.

Esendere Belde Belediyesi ekipleri, yer yer 4 metreyi bulan karla kaplı yayla yollarını iş makineleriyle ulaşıma açtı. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, belediye olarak üretimin ve emeğin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, vatandaşların yaylalara güvenli ve rahat bir şekilde ulaşabilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Tarım ve hayvancılığın beldenin en önemli geçim kaynakları arasında yer aldığını ifade eden Başkan Büyüksu, besiciler ile berivanların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti.

Büyüksu, Esendere'nin her noktasına hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, üreticilerin yanında olmaya ve beldeyi her alanda daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - HAKKARİ