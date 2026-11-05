Hakkari Esendere\'de drone destekli trafik denetiminde sürücülere kurallar hatırlatıldı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esendere Devlet Yolu'nda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ile Yüksekova Trafik Jandarması timleri tarafından Esendere Devlet Yolu üzerinde drone destekli trafik denetimi yapıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı havadan kontrol edildi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanılması, hız kurallarına uyulması ile trafik işaret ve levhalarına riayet edilmesi hususları titizlikle incelendi. Denetim sırasında durdurulan sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak trafik güvenliğinin önemi hatırlatıldı.