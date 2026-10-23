Hakkari Yüksekova'da valizdeki havluda 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda İran uyruklu şüphelinin valizinde 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce İran uyruklu şüphelinin valizinde arama yapıldı.

Aramada, valizin astarına gizlenen havluya emdirilmiş 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.