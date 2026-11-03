Hakkari Valisi Taşyapan, Esendere'de devriye yolu ve beton duvar yapımını denetledi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Taşyapan, Esendere'de devriye yolu ve beton duvar yapımını denetledi

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Hakkari Valisi Taşyapan, Esendere\'de devriye yolu ve beton duvar yapımını denetledi
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Vali İbrahim Taşyapan, Yüksekova'nın Esendere beldesindeki İran sınır hattında devriye yolu ve modüler beton duvar yapım işini yerinde denetledi. Taşyapan, yetkililerden projedeki son duruma ilişkin bilgi aldı ve sınır hattındaki güvenlik önlemlerini gözlemledi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki İran sınır hattında yürütülen projeleri denetledi.

Vali Taşyapan, beraberindeki Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Cüneyt Zor ile birlikte, "Yüksekova Esendere Beldesinin İran Sınır Hattı Devriye Yolu ve Modüler Beton Duvar Yapım İşi" kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden projede gelinen son durum ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan heyet, sınır hattındaki güvenlik önlemlerini de yerinde gözlemledi.

Kaynak: İHA
Hakkari ValiliğiYüksekovaEsendereGüncelYerelİranSon Dakika

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