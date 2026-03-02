Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu - Son Dakika
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
02.03.2026 08:26
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırındaki Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında olağanüstü bir durum bulunmadığını açıkladı. Ticari yük taşımacılığının kontrollü şekilde devam ettiğini belirten Bolat, günübirlik yolcu geçişlerinin ise karşılıklı olarak durdurulduğunu duyurdu.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İran'daki savaş sonrası gözlerin çevrildiği Türkiye-İran sınırına ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi. Bakan Bolat, "Türkiye - İran sınırında bulunan Ağrı - Gürbulak, Van - Kapıköy ve Hakkari - Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir. Günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin İran ile olan gümrük kapılarındaki mevcut durum kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte; gelişmeler gümrük teşkilatımız tarafından anbean takip edilmektedir.

"TİCARİ YÜK GEÇİŞLERİ KONTROLLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Bu kapsamda Türkiye - İran sınırında bulunan Ağrı - Gürbulak, Van - Kapıköy ve Hakkari - Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Her üç gümrük kapılarımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir. Bununla beraber, her üç gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır. İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir. Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve 3. ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz. Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığımızın ilgili gümrük birimleri ile yapılan değerlendirmelerde; gümrük kapılarında ihtiyaç duyulması halinde alınabilecek ilave tedbirler ve eylem planları güncellenmektedir. İlgili tüm kamu kurumlarımız arasında koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılmasına yönelik hazırlıklar ele alınmaktadır. Bu doğrultuda gerekli tüm hazırlıklar yapılmış, personel takviyesi sağlanmış ve kontrol altyapısı güçlendirilmiştir. Türkiye'nin sınır geçiş hizmetlerinin ve ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi noktasında tüm birimlerimiz teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki işleyişi yakından izlemeye; güvenli, düzenli ve hızlı geçişlerin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam etmekteyiz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • fvfnqkp4gx fvfnqkp4gx:
    Yani gelmeye başlıyorlar 17 4 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    tüh alışveriş yapamaycaklar 5 5 Yanıtla
  • 199715 199715:
    Evet Suriyeliler, Afganlılar da sınır kapılarını kjllanmkştı dimi??? 1 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:31
