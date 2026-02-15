Ahırı çöken Zine teyzeye belediye başkanı yeni ahır için destek çıktı - Son Dakika
Ahırı çöken Zine teyzeye belediye başkanı yeni ahır için destek çıktı

Ahırı çöken Zine teyzeye belediye başkanı yeni ahır için destek çıktı
15.02.2026 17:23  Güncelleme: 17:29
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ahırı çöken Zine Yaşar'a Esendere Belde Belediyesi sahip çıkarak yeni bir ahır yapma sözü verdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırı çöken 60 yaşındaki Zine Yaşar'a, Esendere Belde Belediyesi sahip çıktı.

Yüksekova-Esendere kara yolu üzerindeki Sarıtaş köyünde yalnız yaşayan Zine Yaşar'ın tek geçim kaynağını sağladığı ahırı, bölgede etkili olan yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Olay sırasında hayvanların dışarıda olması bir telefi önlerken, ahırı kullanılamaz hale gelen Zine teyze büyük üzüntü yaşadı.

Durumun kamuoyuna yansıması üzerine köye giden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, enkaz bölgesinde incelemelerde bulunarak Yaşar'a destek sözü verdi.

"İlkbaharda yeni ahır yapacağız"

Köye gelerek incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Büyüksu, ilçenin son yılların en ağır kış şartlarını yaşadığını belirterek,

"Yüksekova'da yoğun kar nedeniyle birçok evin, iş yerinin ve ahırın çatısı çöktü. Son olarak Zine annemizin ahırı kar yüküne dayanamayarak yıkıldı. Çok şükür ki o esnada hayvanlar içeride değildi. Esendere Belediyesi olarak kendisinin yanındayız. İlkbahar mevsimiyle birlikte Zine annemiz için yeni bir ahır inşa edeceğiz. Yaralarını el birliğiyle saracağız" dedi.

Eşi vefat eden ve yalnız yaşayan Zine Yaşar ise desteklerinden dolayı Başkan Büyüksu'ya teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahırı çöken Zine teyzeye belediye başkanı yeni ahır için destek çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ahırı çöken Zine teyzeye belediye başkanı yeni ahır için destek çıktı - Son Dakika
