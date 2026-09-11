Yüksekova'ya L tipi cezaevi ve adli tıp şubesi kararı verildi - Son Dakika
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Yüksekova'ya L tipi cezaevi ve adli tıp şubesi kararı verildi

Yüksekova\'ya L tipi cezaevi ve adli tıp şubesi kararı verildi
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Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve bölge belediye başkanları, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'ı Ankara'da ziyaret etti. Görüşmede Yüksekova'ya 1 adet L Tipi Ceza İnfaz Kurumu kazandırılması ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Şubesi açılması kararlaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve bölge belediye başkanlarıyla birlikte, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'ı ziyaret etti.

Ankara'da gerçekleştirilen temaslar kapsamında, Yüksekova ilçesine 1 adet L Tipi Ceza İnfaz Kurumu kazandırılması ve otopsi işlemlerinin ilçede yapılabilmesi amacıyla Adli Tıp Şubesi açılması kararlaştırıldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova için büyük önem taşıyan yatırımların hayata geçirileceğini belirtti. Büyüksu, destekleri ve yakın ilgileri dolayısıyla Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'a teşekkür ederek, ilçenin ihtiyaçlarını Ankara'da yakından takip etmeye ve yeni hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'ya L tipi cezaevi ve adli tıp şubesi kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'ya L tipi cezaevi ve adli tıp şubesi kararı verildi - Son Dakika
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