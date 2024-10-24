Kırıkdağ\'da Ev Yangını

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Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir evde meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kırıkdağ köyünde ikamet eden Süleyman Turan isimli vatandaşın evinde meydana geldi. Toprak evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekibi zamanında ulaşarak söndürme çalışması başlattı. Alev alan tüp ise itfaiye ekibi tarafından evden çıkartılarak kontrol altına alındı.

Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alınırken evde ise maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ