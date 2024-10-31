Hakkari'de 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bulak Mahallesi Atlılar Caddesi üzerinde bulunan belediye hizmet binası karşısındaki 4 katlı binanın çatısında bir kedi yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, sahipsiz yavru kediyi çatıya uzattıkları merdiven yardımıyla kurtardı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de İtfaiye Ekipleri Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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