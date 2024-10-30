Yüksekova'lı Öğrenciler Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yüksekova'lı Öğrenciler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Yüksekova\'lı Öğrenciler Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın davetiyle Hakkari'den gelen 10 öğrenci, Anıtkabir'i ziyaret etti.

30.10.2024 16:16
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Hakkari Yüksekova'dan Ankara'ya gelen 10 öğrenci Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim gören öğrencilerin, Anıtkabir'i daha önce hiç görmedikleri için ziyaret etmek istediklerini belirttikleri taleplerine kayıtsız kalmadı.

Bakan Güler, durumu öğrenmesinin ardından Bakanlık yetkililerine öğrenci ve öğretmenlerin Yüksekova'dan Ankara'ya davet edilerek, Anıtkabir'i ziyaret edebilmeleri için talimat verdi.

Bunun üzerine Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer yetkililer ile iletişime geçildi ve ziyarete ilişkin süreç başlatıldı.

Bu kapsamda 10 öğrenci, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve diğer yetkililer ve öğretmenler eşliğinde, Selahaddin Eyyubi Havalimanından uğurlandı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uçakla Ankara'ya geldi.

Uçak ile Hakkari'den yola çıkan 10 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan grup, Ankara'ya ulaştı. Bakanlık yetkililerince Esenboğa Havalimanında karşılanan öğrenciler, sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e götürüldü.

MSB görevleri ve öğretmenleri tarafından Anıtkabir'e getirilen çocuklar, Aslanlı Yoldan geçerek askerlerin nöbet değişimini izledi.

"Buraya geldiğimde çok heyecanlıydım"

Uçağa binmeden önce AA muhabirinin sorularını yanıtlayan öğrencilerden Efra Barçin, Milli Savunma Bakanlığı sayesinde Ankara'ya gideceklerini belirterek, "İlk defa Ankara'ya gideceğim. Bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Bilal Sipan Yurtseven ise Ankara'ya gideceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Anıtkabir ziyaretinin ardından duygularını dile getiren ortaokul öğrencisi Rümeysa Eraslan da böyle bir imkan sağladıkları için Milli Savunma Bakanlığına teşekkür etti.

Anıtkabir'i görmeyi çok istediğini ve bu isteğinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Eraslan, "Buraya geldiğimde çok heyecanlıydım. Ellerim titriyordu." dedi.

Görevli askerlerin nöbet değişimlerini izlemenin çok keyifli olduğunu belirten Eraslan, "Bütün arkadaşlarım da böyle düşünüyor. Umarım başka öğrenciler de böyle bir geziye gelebilir." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Anıtkabir ziyaretinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından organize edilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bando Takımı tarafından icra edilen konsere katıldı.

Güler'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan öğrenci ve öğretmenler ziyaretlerinin ardından Hakkari'ye döndü.

Kaynak: AA

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