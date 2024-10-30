Hakkari'de Bal Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
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Hakkari'de Bal Hasadı Tamamlandı

Hakkari\'de Bal Hasadı Tamamlandı

Sedat ve Kezban Özdemir çifti, Hakkari'de arıcılık yaparak kış hazırlıklarına başladı.

30.10.2024 15:49
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Ordu'dan gelerek Hakkari'nin yüksek kesimlerinde arıcılık yapan Sedat ve Kezban Özdemir çifti, havanın soğumasıyla bal hasadını tamamlayıp dönüş hazırlığına başladı.

Zengin bitki örtüsü, temiz su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle yıllardır ilkbaharda Hakkari'ye gelen Özdemir çifti, kışa kadar merkeze bağlı Kamışlı köyünde konaklıyor.

Burada kurdukları barakada kalan Özdemir çifti, köyün girişine yerleştirdikleri 400'ü aşkın kovanla arıcılık yapıyor.

Havanın soğumasıyla kovanlardaki balın hasadını yapan arıcı çift, memleketlerine dönmek için hazırlıklara başladı.

Arıcı Sedat Özdemir, yörenin arıcılığa elverişli olması ve insanların yakın ilgisi nedeniyle yıllardır Hakkari'yi tercih ettiklerini söyledi.

Kamışlı köyünde 4 yıldır arıcılık yaptığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Hakkari balı kaliteli. Hakkari'de her çeşit bitki var. Saymakla bitiremeyiz. Bala lezzetini veren bitkiler var. Doğası temiz. Burada fabrika yok. Bundan dolayı bu bölgelerdeyiz. İnsanları da bize çok iyi davranıyor. Bir köylü gibi burada yaşıyoruz. Sezonun sonuna geldik. Eşimle yıllardır arıcılıkla uğraşıyoruz. Bu yıl, geçen yıllara oranla verim çok fazla."

Kezban Özdemir ise bu yıl emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Burada bir köylü gibiyiz. Mevsim de çok güzel geçti. Artık sezonun sonu, bir hafta içinde gideceğiz. Nasip olursa yeniden buraya geleceğiz. Biz arıcılık yaptığımız sürece buraya gelmeyi düşünüyoruz. Torunlarım da geldi. Allah izin verirse ilerde onlar da gelmeye devam edecekler. Hakkari balının kalitesi çok iyi. En kaliteli bal burada çıkıyor. Tadı da çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Bal Hasadı Tamamlandı - Son Dakika

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