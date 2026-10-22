Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Sarıgül, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Sarıgül, ifadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUSTAFA SARIGÜL İLE İLGİLİ KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Emir Sarıgül ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanığın ifadesine göre, Mustafa Sarıgül kara para aklamak için oğlu Emir Sarıgül'ü kullandı.

"USULSÜZ GELİRLERİ MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN OĞLU EMİR SARIGÜL'Ü EVLENDİRDİ"

Gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Ekim 2026 tarihinde ifade veren gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile Fatma Altınbaş’ın evliliği ve boşanma sürecine ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu.

Gizli tanığın ifadesine göre: Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı döneminde elde ettiği öne sürülen usulsüz gelirleri meşrulaştırmak amacıyla oğlu Emir Sarıgül’ün 2008 yılında Fatma Altınbaş ile evlenmesini sağladı.

"PARALARI DÜNÜRLERİ ÜZERİNDEN SİSTEME SOKTU"

Tanık, Altınbaş ailesinin o dönemde Kıbrıs ve Kapalıçarşı’da küçük kuyumcu dükkânlarının bulunduğunu, Mustafa Sarıgül’ün paralarını bu aile üzerinden sisteme soktuğunu iddia etti. Altınbaş ailesinin kısa sürede büyük bir holding yapısına ulaşmasını da bu iddiayla ilişkilendirdi.

"ALTINBAŞ AİLESİNDEN MUSTAFA SARIGÜL'E 600 MİLYON AVRO"

Gizli tanık, Emir Sarıgül ile Fatma Altınbaş’ın 2019 yılındaki boşanma sürecinde Altınbaş ailesinden Mustafa Sarıgül’e 600 milyon avro verildiğini öne sürdü.

Tanığa göre bu para tek seferde nakit olarak ödenmedi. Ödemenin nasıl yapılacağı ve 600 milyon avroluk tutarın nasıl belirleneceği konusunda iş insanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi."