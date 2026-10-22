Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz - Son Dakika
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Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz

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Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
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Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kanada Başbakanı Mark Carney ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin en önemli sonucu, ikili ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemiz oldu. Ticaret hacmimiz 5 milyara, daha sonra 10 milyar dolara çıkacak." derken, Ankara'ya gelen ilk Kanada Başbakanı olan Carney, "Türkiye ile Kanada'nın beraber yapabileceği çok şey var. Kanada'ya bir ortak olarak güvenebilirsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşıladı. Carney'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

İkili ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından Erdoğan ve Carney kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısında konuştu.

ERDOĞAN: KANADA İLE TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bugünkü görüşmelerimizin en önemli sonucu, ikili ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemiz oldu. Savunma sanayinin işbirliğinin önemine vakıf iki müttefikiz. Bunu Ankara'da yaptığımız NATO Zirvesi'nde de gördük. Biraz önce savunma alanında mutabakat zaptı imzalarımızı da attık.

Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz

İki ülke arasında uçuşlar iki katına çıkacak. Ticaret hacmimiz 5 milyara, daha sonra 10 milyar dolara çıkacak. Enerji alanında ülkelerimiz arasında ciddi bir potansiyel mevcut. İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmamız sadece kağıt üzerinde kalmayacak."

CARNEY: KANADA ANITKABİR'E AĞAÇLAR GÖNDERDİ

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sözü Kanada Başbakanı Carney aldı. Kanada liderinin sözleri şu şekilde: "Bir Kanada Başbakanı'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret bu, sizlere sıcak karşılama için teşekkür ederim.

Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz

Bugün Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü onurlandırdık. Kanada Anıtkabir'e ağaçlar gönderdi. Karşılıklı saygı ve ortak bir amaç güdüsüyle.

"ESKİ DÜNYA DÜZENİ GERİ GELMEYECEK"

Biz bugün bir kopuşun tam ortasındayız. Eski dünya düzeni geri gelmeyecek. Güvenlik ve refahımızı on yıllardır sağlayan kurumlar tehdit altında. Biz kendi geleceğimizin efendisi olmak için kendi yatırımlarımızı yapıyoruz.

Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz

Türkiye çok dinamik bir ortak. NATO'nun 2. en büyük silahlı kuvvetlerine sahip. Hızla gelişen bir savunma sanayisine de sahip.

Aramızdaki ticari hacim potansiyelimizin çok gerisinde. Bugün stratejik ortaklık sürecimizi başlatıyoruz. Bunun üç ayağı var. Serbest ticaret anlaşması için öncelikle temas halindeyiz. Şirketlerimizi birbirine yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Kanada İhracat Geliştirme Ajansı ve Türk Eximbank beraber çalışmalar yapacak.

Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz

"TÜRKİYE İLE KANADA'NIN BERABER YAPABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Türkiye ile Kanada'nın beraber yapabileceği çok şey var. Kanada'ya bir ortak olarak güvenebilirsiniz. Haftada 12 uçuştan 21'e çıkacağız iki ülke arasında.

Mustafa Kemal Atatürk, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' düsturuyla yola çıktı. Kanada bunu çok değerli buluyor. Yurtta sulh, cihanda sulh. Teşekkürler."

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